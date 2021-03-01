01.03.2021

Чиновники подвели финансовые итоги работы промышленных гигантов. Для многих предприятий год выдался крайне трудным, для некоторых — провальным. Обобщенная информации о финансах крупных и средних предприятий появляется с некоторым лагом. Первые конкретные данные можно разбирать с февраля месяца.





В 2020 году 3 укрупненных вида промышленного производства показали чистые убытки. Чистый убыток образуется тогда, когда результат сложения прибылей или убытков от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности за вычетом налогов и сборов оказывается отрицательным. Итоги текущей деятельности в промышленности определяет экономический эффект от продажи продукции. Если это прибыльно, то обычно получается и прибыль от текущей деятельности.





На результаты по инвестиционной и финансовой деятельности сильно влияют поступления и платежи по долгам и курсовые разницы. В 2020 году влияние на величину курсовых разниц оказал указ № 159. Согласно этому документу компании получили право списывать разницы на доходы или расходы не по факту их образования, а с задержкой — вплоть до конца 2022 года.





В промышленности самые крупные чистые убытки за год показали деревообработка и целлюлозно-бумажная отрасль (407,5 млн BYN). В 2019-м в этом секторе была чистая прибыль на сумму 238,7 млн BYN. Убытки деревообработчиков образовались за счет кратного роста потерь убыточных компаний — в 13 раз до 607,9 млн BYN. Повторимся, реальный размер чистых убытков мог быть выше, но пока не заметен из-за указа № 159. Валообразующие предприятия в этой отрасли — это Светлогорский ЦКК, предприятия в Добруше и Шклове, белорусские компании Кроноспана и 9 базовых госпредприятий деревообработки.





Также большие убытки по конечным финансам продемонстрировали производители неметаллических минеральных продуктов — 228,2 млн BYN. Годом ранее в отрасли фиксировалась чистая прибыль в объеме 101 млн BYN. Здесь также произошел кратный рост потерь убыточных предприятий — в 3,6 раза до 515,8 млн BYN. Валообразующие предприятия в данном случае — это Белшина, 3 цементных завода в Гродненской и Могилевской областях, предприятия стекольной промышленности.





С убытком 4,9 млн BYN предварительно закрыли 2020 год производители машин и оборудования. В 2019-м по отрасли отмечалась чистая прибыль в 501,3 млн BYN. Потери убыточных компаний в машиностроении выросли в 2,5 раза до 321,7 млн BYN. Типовое крупное предприятие отечественного машиностроения — это жодинский БЕЛАЗ. По отчету за 9 месяцев чистая прибыль БЕЛАЗа составила 15,9 млн BYN. Однако расходы будущих периодов за те же 9 месяцев поднялись с 1 до 460,3 млн BYN. По указу об особом порядке списания курсовых разниц именно в расходах будущих периодов могут временно сидеть потери, полученные на скачках курса. Поэтому в отчетности БЕЛАЗа по международным стандартам с высокой вероятностью будет минус, а не плюс, как по нацстандартам.