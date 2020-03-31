Минфин рассказал о госдолге на 1 марта. Внешний снизился

31.03.2020

Государственный долг Республики Беларусь на 1 марта 2020 года составил 46,8 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 2,0 млрд. рублей, или на 4,5%, сообщила пресс-служба Министерства финансов.



Внешний государственный долг по состоянию на 1 марта 2020 года составил 16,9 млрд. долларов США, уменьшившись с начала года на 0,3 млрд. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 1,6%.



В январе-феврале 2020 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 179,5 млн. долларов США:

- 157,2 млн. долларов США – Правительства и банков Российской Федерации;

- 12,8 млн. долларов США – Экспортно-импортного банка Китая;

- 5,4 млн. долларов США – МБРР;

- 4,1 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.



Погашение внешнего государственного долга в январе-феврале 2020 года составило 376,2 млн. долларов США:

- 196,7 млн. долларов США – Правительство Российской Федерации;

- 167,7 млн. долларов США – банки Китая;

- 11,8 млн. долларов США – МБРР.



Внутренний государственный долг по состоянию на 1 марта 2020 года составил 9,1 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 0,3 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 3,8%.



В январе-феврале 2020 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 123,8 млн. долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 154,3 млн. долларов и 34,1 млн. рублей.