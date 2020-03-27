27.03.2020

Генеральный директор «Омск Карбон Могилев» Марат Игизбаев рассказал о текущей деятельности предприятия. Он отметил, во время визита на завод заместителя председателя Могилевского облисполкома Руслана Страхара, что все запланированные работы идут по графику, ввод в эксплуатацию двух технологических потоков намечен на 2020 год.





Объем произведенной на «Омск Карбон Могилев» продукции уже превысил 2 тыс. т техуглерода. Значительная часть продукции поставлена потребителям в страны Европы - Германию, Турцию, Румынию, Украину, Италию, Венгрию. На предприятии работает более 400 человек. К концу 2020 года планируется принять на работу еще около 100 сотрудников.





Руслану Страхару также доложили о проведенной процедуре сертификации на предприятии. В январе и марте на «Омск Карбон Могилев» был проведен сертификационный аудит на соответствие требованиям трех международных стандартов - ISO 9001, ISO 14001 иISO 45001 - системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента качества и системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья соответственно. Аудит пройден успешно.Кроме того, успешно завершен аудит, который на предприятии провела компания «Белшина»: получена наивысшая оценка - 100 баллов. Белорусскому производителю шин «Омск Карбон Могилев» планирует поставлять примерно пятую часть выпускаемой продукции.«Стоит отметить положительное сотрудничество «Омск Карбон Могилев» с бобруйским производителем шин. Переговоры по акцептации продукции между компаниями продвигаются успешно. Для нас, нашей экономики очень важно, чтобы эта связка, кооперация, на которую рассчитывали, начала работать», - отметил Руслан Страхар.