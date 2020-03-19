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В Беларуси введен запрет на вывоз масок, респираторов, бахилов и некоторых других медтоваров

19.03.2020
В соответствии с постановлением Совета Министров от 17 марта 2020 года №149, введен запрет на вывоз из Беларуси некоторых медицинских товаров.

В перечне товаров, в отношении которых вводится временный запрет, одноразовые комбинезоны и костюмы химзащиты, респираторы, хирургические халаты, маски, бахилы, бинты, вата, марля, различные виды медицинских перчаток.

Запрет вывоза также касается комплектов одежды для медиков, дыхательного оборудования и некоторых других товаров.

Эти товары запрещено вывозить из Беларуси вне зависимости от страны их происхождения.

При этом запрет не распространяется на вывоз товаров по решению правительства для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам, при вывозе физическими лицами для личного пользования.

Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении данного временного запрета, а также внести на рассмотрение ЕЭК предложение о применении другими странами ЕАЭС аналогичной меры.

Основные пункты постановления вступают в силу со дня его официального опубликования, действуют до 1 июня и распространяются на отношения, возникшие с 16 марта.

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