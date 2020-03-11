11.03.2020

К слову, проект реализуется при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития - сумма заемных средств 5 млн. евро, и регионального фонда Восточноевропейского партнерства по вопросам энергоэффективности и экологии - сумма грантовых средств 2 млн. евро.





Первый в Беларуси региональный полигон для захоронения твердых коммунальных отходов, соответствующий стандартам Евросоюза, откроют в п.Дружный в ближайшие два года.Отметим, его будут использовать для нужд Червенского и Пуховичского районов. На сегодня на территории этих районов эксплуатируются четыре полигона, но они будут закрыты и рекультивированы.Срок реализации инвестиционного проекта - 2019-2021 годы. Уже подписаны кредитное и грантовое соглашения. Подготовлена тендерная документация по проектированию и строительству полигона в соответствии с требованиями ЕС, получены технические условия, а также проведены геологические и геодезические исследования.