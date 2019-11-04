31.10.2019

Внешний государственный долг по состоянию на 1 октября 2019 года составил 16,5 млрд. долларов США, снизившись с начала года на 0,4 млрд. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 2,2%.





В январе-сентябре 2019 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 857,6 млн. долларов США:

- 559,7 млн. долларов США – Правительства и банков Российской Федерации;

- 150,5 млн. долларов США – облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках;

- 73,8 млн. долларов США – МБРР;

- 46,5 млн. долларов США – Экспортно-импортного банка Китая;

- 27,1 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.



Погашение внешнего государственного долга в январе-сентябре 2019 года составило 1 273,4 млн. долларов США:

- 533,3 млн. долларов США – Правительство Российской Федерации;

- 414,4 млн. долларов США – банки Китая;

- 264,8 млн. долларов США – ЕФСР;

- 58,5 млн. долларов США – МБРР;

- 1,7 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ;

- 0,7 млн. долларов США – Товарно-кредитная корпорация США.

Государственный долг Республики Беларусь на 1 октября 2019 года составил 43,0 млрд. рублей и уменьшился по сравнению с началом 2019 года на 2,4 млрд. рублей, или на 5,2%, сообщило Министерство финансов Беларуси.Внутренний государственный долг по состоянию на 1 октября 2019 года составил 8,7 млрд. рублей, уменьшившись с начала года на 0,2 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 2,0%.