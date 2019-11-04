25.10.2019

Предпринимательский форум в Минске, организованный минским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты совместно с Чешской торгово-промышленной палатой по странам СНГ, пройдет 29 октября.

Белорусские участники получат возможность провести двусторонние переговоры с представителями чешских компаний, заинтересованных в установлении и развитии сотрудничества в энергетической, строительной и банковской сферах. В свою очередь, представителей деловых кругов Чехии ознакомят с экспортным и инвестиционным потенциалом Беларуси, а также с опытом работы иностранных компаний на белорусском рынке





Мероприятие будет включать пленарное заседание и контактно-кооперационную биржу между деловыми кругами двух стран.