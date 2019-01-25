18.01.2019

Одним из компенсирующих воздействие выбросов вредных веществ на население моментов является озеленение. Для «Омск Карбон Могилев» регламентирована организация данной зоны не менее 30% от площади, а по проекту – 42%.





На ИООО «Омск Карбон Могилев» контроль промышленных выбросов будет осуществлять современная автоматическая система. Об этом сообщили во время пресс-конференции, посвященной экологической обстановке на территории области, в том числе, ее мониторингу на участке №4 СЭЗ «Могилев».В беседе приняли участие председатель Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Дедков и его заместитель Константин Тепляков, главный государственный санитарный врач Могилевской области, главный врач УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Светлана Нечай, начальник филиала «Могилевоблгидромет» Николай Костусев, заместитель главы администрации СЭЗ «Могилев» Ирина Давыденко и др.Одним из наиболее волнующих журналистов вопросов была ситуация на пока еще не работающем предприятии «Омск Карбон Могилев», где в перспективе будет выпускаться технический углерод. В настоящее время здесь завершены пуско-наладочные работы, производство планово приостановлено.Во время пресс-конференции отмечалось, что при запуске столь масштабных проектов неизбежно возникают различные сложности, которые лучше устранить на «нулевом» этапе работ, чем потом тратить на это огромные средства. Так поступило и руководство «Омск Карбон Могилев», которое взяло время для дополнительной проверки всех систем своего завода. Ввод в строй первого пускового комплекса запланирован на первую половину текущего года.Николай Дедков подтвердил информацию о том, что 18 ноября 2018 года граждане, проживающие в агрогородке Вейно Могилевского района, сообщили дежурному Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды о загрязнении территории в результате возможного выброса больших объемов сажи на «Омск Карбон Могилев». Группа специалистов, приехавших на предприятие, проверила источники, где велись пуско-наладочные работы – это камера обогрева сушильного барабана и факел-фильтр. Полученные результаты выявили в трубе содержание твердых частиц выше нормы в 40 раз.«Однако это превышение не является установленным фактом, так как в соответствии с п. 10.7 ЭкоНиПа 2017 года «Охрана окружающей среды и природопользования. Требования экологической безопасности» при проведении измерений выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в случае, если результат одного периодического измерения указывает на превышение значения нормы, для установления факта такое измерение должно выполняться повторно в течение 30 суток, - подчеркнул Николай Дедков. - Лабораторией аналитического контроля сразу же была сделана заявка на проведение данного мероприятия. Однако 20-го числа пуско-наладочные работы на заводе были прекращены, и об этом предприятие информировало нас ранее в письменной форме. То есть замеры повторно проведены не были».Одновременно с проверкой на предприятии специалисты «Могилевоблгидромета» и «Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» организовали измерения на границе санитарно-защитной зоны и на территории населенного пункта, добавил Николай Дедков. Превышения загрязнения атмосферного воздуха в зоне проживания граждан выявлено не было. При этом председатель Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды особо обратил внимание, что предписаний о приостановлении деятельности предприятия в связи с произошедшим комитет не выдавал.Николай Дедков отметил: ситуация была в экстренном порядке рассмотрена на заседании с участием всех заинтересованных сторон. Руководству «Омск Карбон Групп» направили соответствующую информацию, и по данному факту специалисты компании проводят разбирательство.Представители природоохранной и санитарной служб заверили, что без соблюдения строгих норм экологического законодательства никто не разрешит работать заводу. Прежде чем осуществить пуск, на предприятии установят современные американские системы автоматического контроля промышленных выбросов, которые в режиме реального времени позволят вести непрерывный мониторинг ситуации. Оборудование уже закуплено и его вскоре смонтируют.Кроме того для ввода в эксплуатацию представители предприятия должны обратиться в областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды за получением комплексного природоохранного разрешения, где будут учтены все имеющиеся проблемы и вопросы.В целом в Могилеве и Могилевской области наблюдается тенденция снижения промышленных выбросов в атмосферу и улучшение экологической ситуации. Это связано прежде всего с внедрением современных технологий, оптимизацией промышленных предприятий, а также модернизацией объектов энергосистемы. По словам Николая Дедкова, Могилев занимает шестое место среди городов Беларуси по объему выбросов в атмосферный воздух вредных веществ.В целом для контроля за экологической ситуацией на территории СЭЗ «Могилев» разработана и реализуется с 2016 года специальная программа мониторинга состояния окружающей среды. Ее основные исполнители - Могилевский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды, «Могилевоблгидромет» и «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья». Данные службы и ведомства проводят ежемесячное измерение атмосферного воздуха как на границе санитарно-защитных зон, территориях проживания населения, так и на основных источниках выбросов функционирующих предприятий свободной экономической зоны.«Мы максимально охватываем возможные для исследования показатели, - рассказала Светлана Нечай. - В программу лабораторного контроля, которая реализуется на протяжении последних трех лет, включено 14 показателей. С апреля текущего года осваиваем и уже исследуем в тестовом режиме еще 5. Все они относятся к специфическим загрязнителям наших производств. Стараемся максимально точно изучать и контролировать ситуацию на границах санитарно-защитной зоны СЭЗ «Могилев» и на территории жилой застройки. Наша лаборатория аккредитована, подтверждена ее технологическая компетентность. Установленный график мониторинга выдерживается. При этом любой звонок граждан, которые проживают в близлежащих населенных пунктах, принимается и в максимально короткие сроки, в том числе в выходные, наши специалисты выезжают на место, делают необходимые измерения». Все эти меры будут применяться и к «Омск Карбон Могилев».