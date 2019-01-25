В Беларуси строятся лесосеменные комплексы на средства Всемирного банка

18.01.2019

В 2019 году в Беларуси будут введены в строй два лесосеменных комплекса по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой. Они строятся по проекту "Развитие лесного сектора Республики Беларусь" за счет средств займа Всемирного банк. .



"По проекту на средства займа Всемирного банка уже открылись два лесосеменных комплекса - в Брестской и Витебской областях. В этом году планируем ввести еще два: весной - при Республиканском лесном селекционно-семеноводческом центре в Минской области, к концу года - в Могилевской области", - сказал начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Николай Юревич.



Между правительством Беларуси в лице Министерства лесного хозяйства и Международным банком реконструкции и развития в апреле 2015 года было подписано соглашение о займе по проекту "Развитие лесного сектора Республики Беларусь". МБРР предоставил заем на сумму $40,714 млн. Эти средства были вложены в строительство современных лесосеменных центров по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой, закупку необходимой техники и оборудования. Весной 2018 года Совет исполнительных директоров Всемирного банка, изучив ход реализации проекта, принял решение о выделении дополнительного займа в размере 12 млн евро.



В реализации проекта "Развитие лесного сектора Республики Беларусь" участвуют более 90 лесохозяйственных учреждений страны. Первый лесосеменной комплекс по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой был открыт в апреле 2018 года на базе Ивацевичского лесхоза Брестской области, второй - в конце октября 2018 года в Глубокском опытном лесхозе Витебской области.-0-