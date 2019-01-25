В Беларуси строятся лесосеменные комплексы на средства Всемирного банка
18.01.2019
В 2019 году в Беларуси будут введены в строй два лесосеменных комплекса по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой. Они строятся по проекту "Развитие лесного сектора Республики Беларусь" за счет средств займа Всемирного банк. .
"По проекту на средства займа Всемирного банка уже открылись два лесосеменных комплекса - в Брестской и Витебской областях. В этом году планируем ввести еще два: весной - при Республиканском лесном селекционно-семеноводческом центре в Минской области, к концу года - в Могилевской области", - сказал начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Николай Юревич.
Между правительством Беларуси в лице Министерства лесного хозяйства и Международным банком реконструкции и развития в апреле 2015 года было подписано соглашение о займе по проекту "Развитие лесного сектора Республики Беларусь". МБРР предоставил заем на сумму $40,714 млн. Эти средства были вложены в строительство современных лесосеменных центров по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой, закупку необходимой техники и оборудования. Весной 2018 года Совет исполнительных директоров Всемирного банка, изучив ход реализации проекта, принял решение о выделении дополнительного займа в размере 12 млн евро.
В реализации проекта "Развитие лесного сектора Республики Беларусь" участвуют более 90 лесохозяйственных учреждений страны. Первый лесосеменной комплекс по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой был открыт в апреле 2018 года на базе Ивацевичского лесхоза Брестской области, второй - в конце октября 2018 года в Глубокском опытном лесхозе Витебской области.-0-
"По проекту на средства займа Всемирного банка уже открылись два лесосеменных комплекса - в Брестской и Витебской областях. В этом году планируем ввести еще два: весной - при Республиканском лесном селекционно-семеноводческом центре в Минской области, к концу года - в Могилевской области", - сказал начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Николай Юревич.
Между правительством Беларуси в лице Министерства лесного хозяйства и Международным банком реконструкции и развития в апреле 2015 года было подписано соглашение о займе по проекту "Развитие лесного сектора Республики Беларусь". МБРР предоставил заем на сумму $40,714 млн. Эти средства были вложены в строительство современных лесосеменных центров по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой, закупку необходимой техники и оборудования. Весной 2018 года Совет исполнительных директоров Всемирного банка, изучив ход реализации проекта, принял решение о выделении дополнительного займа в размере 12 млн евро.
В реализации проекта "Развитие лесного сектора Республики Беларусь" участвуют более 90 лесохозяйственных учреждений страны. Первый лесосеменной комплекс по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой был открыт в апреле 2018 года на базе Ивацевичского лесхоза Брестской области, второй - в конце октября 2018 года в Глубокском опытном лесхозе Витебской области.-0-
Последние новости рубрики
-
25.01.2019«Поставымебель» вышло на рынок Молдовы
-
25.01.2019«Гомельстекло» сократило вредные выбросы
-
25.01.2019Ушачский лесхоз отправил пиломатериалы в Великобританию
-
25.01.2019На Лукомльской ГРЭС пройдет реконструкция
-
23.01.2019Белорусские деревянные дома отправятся во Францию
-
22.01.2019С 1 февраля Беларусь повышает тарифы на транзит нефти из РФ
-
18.01.2019На «Омск Карбон Могилев» установят новую систему контроля выбросов
-
18.01.2019МВФ ожидает падение ВВП в Беларуси из-за налогового маневра
-
18.01.2019В Беларуси строятся лесосеменные комплексы на средства Всемирного банка
-
17.01.2019ВВП Беларуси за год вырос на 3%
-
16.01.2019Витебский меховой комбинат стал резидентом СЭЗ «Витебск»
-
16.01.2019В Беларуси запустили первый магистральный нефтепродуктопровод
-
14.01.2019Инфляция в 2018 году составила 5,6%
-
11.01.2019На МНПЗ освоили производство нового вида продукции
-
11.01.2019В Беларуси ужесточили условия оказания господдержки
Январь 2019 | Декабрь 2018 | Ноябрь 2018 | Октябрь 2018 | Сентябрь 2018 | Август 2018 | Июль 2018 | Июнь 2018 | Май 2018 | Апрель 2018 | Март 2018 | Февраль 2018 | Январь 2018 | Декабрь 2017 | Ноябрь 2017 | Октябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006