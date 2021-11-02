02.11.2021

Белорусский металлургический завод за январь-сентябрь 2021 года увеличил экспортные поставки на 51,9%, сообщили Интерфакс-Запад в пресс-службе предприятия.





"По итогам 9 месяцев 2021 года произведено 1,929 млн тонн стали (темп роста – 102,2%). Прибыль от реализованной продукции – Br441,4 млн. Экспорт – $370,9 млн (151,9%)", - проинформировали на предприятии.





В действующих ценах объём произведённой продукции за январь-сентябрь составил Br3,327 млрд (175,9%), объём реализованной продукции (за вычетом налогов) - Br3,382 млрд (171,3%).





Соотношение запасов готовой продукции к среднемесячному объёму производства составило за отчетный период 9,7%.





"За 9 месяцев 2021 года среднесписочная численность работников завода приросла на 31 человека (100,3%). Среднемесячная зарплата составила Br1 тыс. 886,9", - отметили в пресс-службе.