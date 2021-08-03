Возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочих в шахте в Петриковском районе
03.08.2021
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двоих рабочих в шахте в Петриковском районе, говорится в сообщении на сайте СК во вторник.
"По данному факту управлением Следственного комитета по Гомельской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса Беларуси. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 3 августа в Петриковском районе Гомельской области при проведении разгрузочных работ на горно-обогатительном комбинате в шахте погибли два электрогазосварщика.
"В ходе проведения первоначальных следственных действий установлено, что в ночь со 2 на 3 августа одно из звеньев треста проводило погрузочно-разгрузочные работы в конвеерном шреке. При этом 32-летний и 27-летний мужчины находились в вагонетке на платформе доставочной машины и во время остановок занимались выгрузкой металлических роликов. Примерно в 3 часа 20 минут произошло самопроизвольное движение машины вперед по уклону. Транспортное средство столкнулось с бункером-перегружателем комбайна. В результате происшествия работники, находившиеся в загруженной металлическими роликами вагонетке, от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия", - рассказали в СК.
Следователи с участием специалистов ГКСЭ осмотрели место происшествия. Для проведения следственного действия осуществлялся спуск в шахту на глубину более 700 метров.
"По данному факту управлением Следственного комитета по Гомельской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса Беларуси. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 3 августа в Петриковском районе Гомельской области при проведении разгрузочных работ на горно-обогатительном комбинате в шахте погибли два электрогазосварщика.
"В ходе проведения первоначальных следственных действий установлено, что в ночь со 2 на 3 августа одно из звеньев треста проводило погрузочно-разгрузочные работы в конвеерном шреке. При этом 32-летний и 27-летний мужчины находились в вагонетке на платформе доставочной машины и во время остановок занимались выгрузкой металлических роликов. Примерно в 3 часа 20 минут произошло самопроизвольное движение машины вперед по уклону. Транспортное средство столкнулось с бункером-перегружателем комбайна. В результате происшествия работники, находившиеся в загруженной металлическими роликами вагонетке, от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия", - рассказали в СК.
Следователи с участием специалистов ГКСЭ осмотрели место происшествия. Для проведения следственного действия осуществлялся спуск в шахту на глубину более 700 метров.
"Подробно зафиксирована следовая картина и взаимное расположение транспортных средств, допрошены работники предприятия, изъята необходимая техническая и трудовая документация. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы", - отметили в ведомстве.
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