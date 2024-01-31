13.06.2023

Компания "ФрэндМоторс", которая в прошлом году стала официальным дилером YTO, продемонстрировала в "Великом камне" технику данного китайского бренда.





В частности, на стенде можно было рассмотреть колесный трактор YTO X1304/NLX1404 мощностью 130/140 л. с. c 6-цилиндровым двигателем RICARDO объемом 7,7 л.









Также был представлен универсальный трактор YTO ELG 1604/ELG 1754, на котором установлен 6-цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом и оснащенный системой Common Rail.Объем двигателя составляет также 7,7 л, и он способен выжимать 160/175 "лошадок".









Еще одним участником выставки стал YTO X804/X904/LX954/NLY1054. "Сердцем" этого универсала стал двигатель, изготовленный по лицензии Perkins. Механическая трансмиссия (12 передач вперед, 4 – назад) производится по лицензии FIAT. Мощность машины варьируется от 80 до 105 л. с.



















