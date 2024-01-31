09.06.2023

Сельхозтехнику разного назначения демонстрирует в "Великом камне" официальный дилер CaseIH, New Holland и Amazone — компания "СВ-Машины".









На стенде компании можно познакомиться с зерноуборочным комбайном New Holland CR8.90 и получить консультацию специалистов. Также представлены тракторы CASE IH 155 и Tümosan 8105 (Турция), телескопический погрузчик Dieci Agri Star 37.7 и широкий ассортимент почвообрабатывающей и посевной техники Amazone.













Интерес у посетителей вызывает высокопроизводительная сеялка Primera DMC 6000-2. Данный агрегат Amazone предлагает низкозатратную технологию традиционного, мульчированного и прямого посева, а также посева по вспашке. Сошники с индивидуальной подвеской обеспечивает однородную укладку при скорости до 18 км/ч. Сеялка, имеющая ширину захвата 6 м, способна одновременно вносить удобрения и посевные культуры. Вместимость бункера — до 13000 л.







