03.11.2021

Минский моторный завод разработал модель газопоршневого двигателя MMZ-262CNG на базе дизельного двигателя Д-262.





Проект по созданию газопоршневого двигателя, работающего на компримированном (сжатом) природном газе, реализуется в тесном сотрудничестве с компанией из Татарстана.





Разработка двигателя началась в 2019 году. Было решено, что Минский моторный завод отвечает за механическую составляющую конструкции двигателя, а компания из Татарстана, имеющая большой опыт переоборудования дизельных двигателей в газопоршневые, - за газовое оборудование и аппликационные работы по доведению мотора до необходимых показателей. Новый двигатель MMZ-262CNG предназначен для установки на автомобили, тракторы, комбайны, погрузчики и другую технику.



