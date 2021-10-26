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МАЗ поставил партию автобусов на Ямал

26.10.2021
Представитель ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", заместитель коммерческого директора по реализации пассажирской техники Владимир Дормаш в торжественной обстановке передал 11 новых пассажирских автобусов марки "МАЗ-203" Салехардскому автобусному предприятию (Россия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

Автобус "МАЗ-203" представляет собой низкопольный пассажирский транспорт большого класса, приспособленный для транспортировки людей по городским и пригородным маршрутам. Низкий пол помогает производить посадку и высадку пассажиров без затруднений, а система наклона кузова сокращает время на остановки и позволяет увеличивать скорость передвижения. Пассажировместимость автобуса - до 90 человек.

Новые автобусы МАЗ экологичные и экономичные, работают на газомоторном топливе. Транспорт оснащен специальной пневмоподвеской для перевозки маломобильных граждан. Салоны оборудованы обогревателями, кондиционерами, а полы - с противоскользящим покрытием.

В течение недели новые автобусы будут оформлены в Госавтоинспекции, после чего выйдут на городские маршруты. Как сообщил глава Салехарда Алексей Титовский, это знаковое событие для муниципалитета, поскольку пассажиропоток ежегодно становиться больше и сейчас составляет около 7 тыс. пассажиров в сутки. "Часть из них заменит на линиях устаревшие автобусы, которые уже исчерпали ресурс. Прежде всего мы сократим интервалы ожидания на действующих маршрутах", - отметил он.

Помимо столицы Ямала - Салехарда - четыре новых автобуса "МАЗ-206" получил и город Губкинский. В свою очередь в 2022 году планируется дальнейшее обновление автобусного парка новыми машинами МАЗ в городах Ноябрьск, Лабытнанги, Новый Уренгой и Муравленко, Надымском и Ямальском районах ЯНАО.

Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, которое специализируется на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка МАЗ широко известна в СНГ и дальнем зарубежье. Техника соответствует экологическим стандартам Евро-3, 4, 5, 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и 3 тыс. модификаций.



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