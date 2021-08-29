Выставка «Будпрагрэс – 2021»: все тенденции строительной индустрии на одной площадке
Развитие и внедрение инноваций в ту или иную отрасль делает ее еще более привлекательной и интересной. Одной из сфер, которые сегодня способны дать конкурентный ответ современным вызовам, является строительство. В направлениях этой индустрии за последние десятилетия произошли колоссальные изменения. Узнать о них вы сможете осенью 2021 года.
Масштабное событие традиционно состоится осенью в Футбольном манеже по адресу проспект Победителей, 20/2. На протяжении четырех дней — с 14 по 17 сентября — любой желающий сможет узнать о новых тенденциях и решениях строительной сферы.
«Будпрагрэс» – это дополнительная возможность вывода на строительный рынок новейших технологий, материалов и конструкций, центр обмена опытом, что способствует не только развитию строительной отрасли, но и привлечению инвестиций в данный сектор экономики, укреплению деловых связей между белорусскими и зарубежными компаниями.
На главном ежегодном строительном форуме Беларуси вы найдете самые выгодные предложения, существующие сегодня на рынке строительных товаров и услуг, а также перезагрузитесь и получите массу полезной информации.
Выставку «Будпрагрэс» с нетерпением ждут не только профессионалы-строители, но и все, кто строит дом, дачу, делает ремонт, занимается дизайном и благоустройством.
Наверняка те, кто затеял строительство дома, сталкиваются с множеством вопросов. Да, и специалистам этой сферы не всегда легко найти надежных партнеров, которые будут соответствовать требованиям современного рынка. Облегчить поиск клиентов и поставщиков и детально изучить рынок строительной индустрии поможет «Будпрагрэс — 2021».
Строительство всегда требует комплексного подхода. Часто с решением одной проблемы где-то из-под фундамента уже выглядывает другая. Где найти хорошего застройщика, как создать современный проект, свести к минимуму расходы и учесть все особенности этого большого дела, расскажут опытные специалисты различных направлений строительной отрасли.Интересный формат и новые разделы
При создании концепции «Будпрагрэс— 2021» организаторы учли все современные тренды, чтобы получилось мероприятие расширенного формата. Такой интерактивный подход позволит найти подходящие решения не только посетителям выставки, но и самим участникам, которыми в 2021 году могут стать профессионалы самых разных сфер строительной индустрии. Им представится возможность установить новые бизнес-контакты, поделиться опытом и трендами, продемонстрировать свой подход к тому или иному направлению отрасли, а также оценить потребительский спрос и предложения конкурентов, зарубежный опыт коллег.
В этом году среди традиционных разделов выставки разместятся и дебютанты:
· «Дизайн и интерьер»
· «Проектирование и моделирование»
· «HI-TECH в архитектуре и строительстве»
· «Современное печестроение»
Именно в этих направлениях за последние годы произошел колоссальный прогресс.
В новых разделах будут представлены предложения отечественных и зарубежных компаний. Профессионалы расскажут о современных тенденциях в проектировании застроек, новых течениях в дизайне и архитектуре, интересных интерьерных решениях, отделке и многом другом.
Также на экспозиционной площадке будут представлены традиционные разделы «Строительная техника», «Инструмент в строительстве», «Отделочные материалы», «Двери и фурнитура».
Специалистам различных организаций будет интересен раздел «Строительная техника», который уже стал неотъемлемой частью выставки. Как известно, успех любого строительства напрямую связан с выбором качественной современной спецтехники. Сейчас ее рынок развивается стремительными темпами. Новейшие машины будут представлены в широком ассортименте. Около 30 участников продемонстрируют крупно- и малогабаритную строительную и дорожную технику на открытой площадке, прилегающей к Футбольному манежу. Экспозицию будут сопровождать профессиональные семинары и конференции, шоу-демонстрации от компаний-участников.
Экспозиция «Цветы. Семена. Сад. Огород» предоставит возможность приобрести все необходимое для озеленения и благоустройства.Бесплатные консультации и готовые дизайн-проекты
Те, кто решит посетить «Будпрагрэс — 2021», сэкономят не только время, но и деньги. Больше не нужно просматривать тысячу вариантов и тратить на это несколько месяцев. Все самые современные предложения соберутся под одной крышей. В строительстве лучше учитывать все риски, и самым верным решением будет обращение к профессионалам.
На выставке это сделать можно бесплатно. Консультации крупных застройщиков, квалифицированных юристов, архитекторов, дизайнеров, инженеров и других специалистов помогут принять верное решение. Упустить такую возможность просто непростительно.
К слову, выставка полезна не только ценной информацией о новых подходах в строительной индустрии. Все желающие смогут создать индивидуальный дизайн-проект, составленный по последним трендам. Профессионалы учтут не только ваши предпочтения, но и финансовые возможности. Свой идеальный вариант проекта вы получите совершенно бесплатно.Обмен опытом и новые контакты
Формат выставки позволит получить максимум пользы и посетителям, и участникам. Поставщики и производители строительного оборудования, технологий и материалов получат отличную возможность наладить сотрудничество с коллегами. Специалисты различных направлений строительной индустрии смогут заключить выгодные сделки, а также найти партнеров. Информацию о новых предложениях, современных трендах, нововведениях в законодательстве и других вопросах, касающихся рынка строительства, посетители и экспоненты выставки смогут получить, участвуя в B2B-программах и семинарах. В ходе мастер-классов и презентаций профессионалы поделятся опытом и авторским подходом к своему делу.
В текущем году ключевым мероприятием программы станет Форум «Инновации в строительстве 2021: технологии, техника, материалы». Мероприятия форума затронут актуальные для специалистов отрасли темы:
цифровые инновации в строительстве: BIM технологии, цифровое производство, применение беспилотных технологий; новое в законодательном регулировании строительной деятельности; современная строительная техника; инновационные строительные материалы и технологии; безопасность и профилактика травматизма; инструменты для оптимизации работы и повышения эффективности управления организацией; кадры, образование и многое другое.
Дизайнеров интерьера и всех, кто интересуется модными тенденциями, соберет форум «ДНИ ДИЗАЙНА В БЕЛАРУСИ», организатором которого выступит Европейская школа интерьера, дизайна и декора.
Известные специалисты проведут лекции, мастер-классы, презентации, круглые столы. Будет работать мастерская по разработке дизайн-проектов, где желающие получат бесплатные консультации дизайнеров и даже смогут выбрать дизайнера своего дома.
К слову, участие в мероприятиях форума будет полезно не только ценной информацией о новых подходах в дизайне. Все желающие смогут создать индивидуальный дизайн-проект, составленный с учетом последних трендов. Профессионалы учтут не только ваши предпочтения, но и финансовые возможности. При этом свой идеальный вариант проекта можно будет получить совершенно бесплатно.
Экспозиция «Современное печестроение» пройдет в рамках выставки впервые. Специалисты Белорусского печного центра проведут целый комплекс мероприятий, которые будут интересны не только профессиональным печникам, но и всем, кто планирует закладывать печь в частном доме. Белорусские и российские профессионалы печного дела будут показывать и рассказывать посетителям о современных подходах в печном деле. Для мастеров и всех желающих самостоятельно приступить к закладке печи пройдут мастер-классы. На стенде участника выставки ООО «Печной центр» будут проходить бесплатные консультации, посетив которые, каждый желающий сможет получить рекомендации по любому вопросу, связанному с печным делом. Печники-консультанты, специалисты Гильдии печников по 3D-моделированию создадут эскиз или дизайн-проект, смету вашей будущей печи с расчетом материалов и с последующей распечаткой.
28-я международная специализированная выставка «БУДПРАГРЭС-2021» пройдет с 14 по 17 сентября по адресу: пр-т Победителей, 20/2, Футбольный манеж.
Организатор — выставочная компания «Минскэкспо» при поддержке Белорусского Союза Строителей.
По вопросам участия и посещения можно обращаться по тел. +375 17 226 98 90, +375 17 226 98 87, факс +375 172 26 91 92, эл. почта zvezdina@minskexpo.com , budpragres@telecom.by.
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