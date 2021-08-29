31.08.2021

Развитие и внедрение инноваций в ту или иную отрасль делает ее еще более привлекательной и интересной. Одной из сфер, которые сегодня способны дать конкурентный ответ современным вызовам, является строительство. В направлениях этой индустрии за последние десятилетия произошли колоссальные изменения. Узнать о них вы сможете осенью 2021 года.

Масштабное событие традиционно состоится осенью в Футбольном манеже по адресу проспект Победителей, 20/2. На протяжении четырех дней — с 14 по 17 сентября — любой желающий сможет узнать о новых тенденциях и решениях строительной сферы.

«Будпрагрэс» – это дополнительная возможность вывода на строительный рынок новейших технологий, материалов и конструкций, центр обмена опытом, что способствует не только развитию строительной отрасли, но и привлечению инвестиций в данный сектор экономики, укреплению деловых связей между белорусскими и зарубежными компаниями.

На главном ежегодном строительном форуме Беларуси вы найдете самые выгодные предложения, существующие сегодня на рынке строительных товаров и услуг, а также перезагрузитесь и получите массу полезной информации.

Выставку «Будпрагрэс» с нетерпением ждут не только профессионалы-строители, но и все, кто строит дом, дачу, делает ремонт, занимается дизайном и благоустройством.

Наверняка те, кто затеял строительство дома, сталкиваются с множеством вопросов. Да, и специалистам этой сферы не всегда легко найти надежных партнеров, которые будут соответствовать требованиям современного рынка. Облегчить поиск клиентов и поставщиков и детально изучить рынок строительной индустрии поможет «Будпрагрэс — 2021».

Строительство всегда требует комплексного подхода. Часто с решением одной проблемы где-то из-под фундамента уже выглядывает другая. Где найти хорошего застройщика, как создать современный проект, свести к минимуму расходы и учесть все особенности этого большого дела, расскажут опытные специалисты различных направлений строительной отрасли.

При создании концепции «Будпрагрэс— 2021» организаторы учли все современные тренды, чтобы получилось мероприятие расширенного формата. Такой интерактивный подход позволит найти подходящие решения не только посетителям выставки, но и самим участникам, которыми в 2021 году могут стать профессионалы самых разных сфер строительной индустрии. Им представится возможность установить новые бизнес-контакты, поделиться опытом и трендами, продемонстрировать свой подход к тому или иному направлению отрасли, а также оценить потребительский спрос и предложения конкурентов, зарубежный опыт коллег.

В этом году среди традиционных разделов выставки разместятся и дебютанты:

· «Дизайн и интерьер» · «Проектирование и моделирование» · «HI-TECH в архитектуре и строительстве» · «Современное печестроение»

Именно в этих направлениях за последние годы произошел колоссальный прогресс.

В новых разделах будут представлены предложения отечественных и зарубежных компаний. Профессионалы расскажут о современных тенденциях в проектировании застроек, новых течениях в дизайне и архитектуре, интересных интерьерных решениях, отделке и многом другом.

Также на экспозиционной площадке будут представлены традиционные разделы «Строительная техника», «Инструмент в строительстве», «Отделочные материалы», «Двери и фурнитура».

Специалистам различных организаций будет интересен раздел «Строительная техника», который уже стал неотъемлемой частью выставки. Как известно, успех любого строительства напрямую связан с выбором качественной современной спецтехники. Сейчас ее рынок развивается стремительными темпами. Новейшие машины будут представлены в широком ассортименте. Около 30 участников продемонстрируют крупно- и малогабаритную строительную и дорожную технику на открытой площадке, прилегающей к Футбольному манежу. Экспозицию будут сопровождать профессиональные семинары и конференции, шоу-демонстрации от компаний-участников.

Экспозиция «Цветы. Семена. Сад. Огород» предоставит возможность приобрести все необходимое для озеленения и благоустройства.

Те, кто решит посетить «Будпрагрэс — 2021», сэкономят не только время, но и деньги. Больше не нужно просматривать тысячу вариантов и тратить на это несколько месяцев. Все самые современные предложения соберутся под одной крышей. В строительстве лучше учитывать все риски, и самым верным решением будет обращение к профессионалам.

На выставке это сделать можно бесплатно. Консультации крупных застройщиков, квалифицированных юристов, архитекторов, дизайнеров, инженеров и других специалистов помогут принять верное решение. Упустить такую возможность просто непростительно.

К слову, выставка полезна не только ценной информацией о новых подходах в строительной индустрии. Все желающие смогут создать индивидуальный дизайн-проект, составленный по последним трендам. Профессионалы учтут не только ваши предпочтения, но и финансовые возможности. Свой идеальный вариант проекта вы получите совершенно бесплатно.

Формат выставки позволит получить максимум пользы и посетителям, и участникам. Поставщики и производители строительного оборудования, технологий и материалов получат отличную возможность наладить сотрудничество с коллегами. Специалисты различных направлений строительной индустрии смогут заключить выгодные сделки, а также найти партнеров. Информацию о новых предложениях, современных трендах, нововведениях в законодательстве и других вопросах, касающихся рынка строительства, посетители и экспоненты выставки смогут получить, участвуя в B2B-программах и семинарах. В ходе мастер-классов и презентаций профессионалы поделятся опытом и авторским подходом к своему делу.

В текущем году ключевым мероприятием программы станет Форум «Инновации в строительстве 2021: технологии, техника, материалы». Мероприятия форума затронут актуальные для специалистов отрасли темы:

цифровые инновации в строительстве: BIM технологии, цифровое производство, применение беспилотных технологий; новое в законодательном регулировании строительной деятельности; современная строительная техника; инновационные строительные материалы и технологии; безопасность и профилактика травматизма; инструменты для оптимизации работы и повышения эффективности управления организацией; кадры, образование и многое другое.

Дизайнеров интерьера и всех, кто интересуется модными тенденциями, соберет форум «ДНИ ДИЗАЙНА В БЕЛАРУСИ», организатором которого выступит Европейская школа интерьера, дизайна и декора.

Известные специалисты проведут лекции, мастер-классы, презентации, круглые столы. Будет работать мастерская по разработке дизайн-проектов, где желающие получат бесплатные консультации дизайнеров и даже смогут выбрать дизайнера своего дома.

К слову, участие в мероприятиях форума будет полезно не только ценной информацией о новых подходах в дизайне. Все желающие смогут создать индивидуальный дизайн-проект, составленный с учетом последних трендов. Профессионалы учтут не только ваши предпочтения, но и финансовые возможности. При этом свой идеальный вариант проекта можно будет получить совершенно бесплатно.

Экспозиция «Современное печестроение» пройдет в рамках выставки впервые. Специалисты Белорусского печного центра проведут целый комплекс мероприятий, которые будут интересны не только профессиональным печникам, но и всем, кто планирует закладывать печь в частном доме. Белорусские и российские профессионалы печного дела будут показывать и рассказывать посетителям о современных подходах в печном деле. Для мастеров и всех желающих самостоятельно приступить к закладке печи пройдут мастер-классы. На стенде участника выставки ООО «Печной центр» будут проходить бесплатные консультации, посетив которые, каждый желающий сможет получить рекомендации по любому вопросу, связанному с печным делом. Печники-консультанты, специалисты Гильдии печников по 3D-моделированию создадут эскиз или дизайн-проект, смету вашей будущей печи с расчетом материалов и с последующей распечаткой.

28-я международная специализированная выставка «БУДПРАГРЭС-2021» пройдет с 14 по 17 сентября по адресу: пр-т Победителей, 20/2, Футбольный манеж.

Организатор — выставочная компания «Минскэкспо» при поддержке Белорусского Союза Строителей.

По вопросам участия и посещения можно обращаться по тел. +375 17 226 98 90, +375 17 226 98 87, факс +375 172 26 91 92, эл. почта zvezdina@minskexpo.com , budpragres@telecom.by.

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