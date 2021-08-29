31.08.2021

Компания GRANIT PARTS является одним из крупнейших в Европе поставщиком запасных частей к сельхозтехнике, которая входит в группу компаний Wilhelm FRICKE.





Мы пообщались с руководителем экспорта в страны Восточной Европы GRANIT PARTS господином Бёрном Ланге, который ответил на вопросы и рассказал о преимуществах, которые могут получить аграрии, сотрудничая с GRANIT PARTS.









Журналист: Господин Бёрн, мы знаем, что ваша компания продает запчасти для сельхозтехники. Расскажите о ее деятельности подробнее.







Г-н Бёрн: GRANIT PARTS – это компания, специализирующаяся на запчастях для сельхозтехники. Она входит в группу компаний Wilhelm FRICKE GRANIT PARTS – это компания, специализирующаяся на запчастях для сельхозтехники. Она входит в группу компаний Wilhelm FRICKE www.fricke.de , главный офис которой находится в городе Хееслинген. GRANIT PARTS еще мало известна в Беларуси, но я не стану скрывать, что сегодня, мы являемся лидером на европейском рынке запчастей для сельхозтехники западных производителей. Кроме сельскохозяйственного сектора компания GRANIT PARTS уже 25 лет продает запчасти для садоводства и лесного хозяйства, дорожно-строительной техники, вилочных погрузчиков и гидросистем.





Ассортимент продуктов в нашем интернет-магазине www.granit-parts.eu составляет более двенадцати миллионов наименований. На центральном складе всегда в наличии не менее 230 тыс. различных товаров. После расширения логистического центра до площади 90 тыс. квадратных метров, которое сейчас происходит, мы сможем хранить еще больше запчастей.Кроме многочисленных брендов компания предлагает запчасти под собственной торговой маркой GRANIT PARTS - это высококачественные аналоги по привлекательным ценам. Как и все наши продукты, они подлежат тщательному контролю, чтобы клиенты получали только проверенную продукцию премиум качества. Именно поэтому компания сегодня является лидером рынка запчастей в Европе.









Журналист: На рынке Беларуси представлено много дилеров, которые предлагают запасные части для аграрного сектора. По вашему мнению, что является решающим аргументом в пользу GRANIT PARTS?





Г-н Бёрн: После завершения гарантийных сроков производителей спрос на запчасти с оригинальным качеством растет как среди фермеров, так и среди дилеров. С GRANIT PARTS дилеры со всего мира получают доступ к широкому, независимо от бренда, ассортименту запчастей из одного источника, который адаптирован под пользователя каждой страны. Это означает, что любой может зайти на наш сайт и легко найти нужную деталь. Учитывая, что каждая запчасть проходит несколько уровней тестирования, покупатель может быть уверен в качестве и надежности заказанных запчастей. В случае рекламаций запасные части могут быть легко заменены в рамках собственной годовой гарантии.









Журналист: Какие планы GRANIT PARTS для белорусского рынка и где клиенты могут приобрести вашу продукцию в Беларуси?



Г-н Бёрн: GRANIT PARTS работает в Беларуси второй год. Белорусские дилеры запчастей для западной сельскохозяйственной техники уже слышали о нас или посещали наш стенд в Ганновере. Они тесно контактируют с фермерами и агрохолдингами на местном рынке и знают их потребности. Мы считаем, что такие партнерские отношения очень значимые для нас, и мы будем развивать их в долгосрочной перспективе.