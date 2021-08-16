16.08.2021

Перевозка грузов по автомобильным дорогам — важная статья доходов транспортных компаний. Однако грузоперевозки сопряжены со многими сложностями, ведь надо быстро доставить груз и обеспечить его сохранность. Сейчас логистические компании оперируют разными схемами доставки грузов, наиболее рентабельная из которых — контейнерная грузоперевозка. Контейнеры перевозят грузовыми автомобилями или полуприцепами особой конструкции. Данный вид транспортных средств называют контейнеровозами, с их детальными характеристиками можно ознакомиться на сайте специализированного портала Autoline, где можно выбрать и приобрести подходящий контейнеровоз для выполнения необходимых логистических задач.

Назначение и классификация контейнеровозов

Контейнеровоз — это грузовой автомобиль, прицеп или полуприцеп для доставки морских и железнодорожных контейнеров по автомобильным дорогам общего назначения. Классифицируют эту технику по следующим параметрам:

конструкции грузовой платформы;

количеству осей и типу подвески;

грузоподъёмности;

наличию дополнительных функций.

Контейнеровозы бывают стандартными и низкорамными. Низкорамную технику применяют для перевозки контейнеров увеличенного размера, так как по правилам дорожного движения высота автомобиля с перевозимым грузом не должна превышать 4 метров. Основой контейнеровоза служит двух, трёх, четырёх или пятиосное шасси с пневматической или рессорной подвеской.

Грузоподъёмность этой техники зависит от конструкции и длины рамы. Контейнеровозом можно за один раз доставить в точку назначения два 20-футовых или один 40-футовый контейнер. Буксируют прицепы и полуприцепы-контейнеровозы тягачами. Мощный тягач способен перевозить автопоезд, составленный из нескольких прицепов.



Конструкция контейнеровозов

Основной рабочий узел этой техники — сплошная или решетчатая грузовая платформа, закрепленная на шасси грузовика, прицепа или полуприцепа. Количество осей, колесная формула и тип подвески зависят от модели контейнеровоза. Подвеска обеспечивает мягкий ход груженой спецтехники. Контейнеры крепятся к фитингам, установленным на грузовой платформе, сделанной из высокопрочной стали. Рама может быть фиксированной и раздвижной.

У контейнеровозов с раздвижной рамой можно почти вдвое увеличить полезную площадь, что позволяет перевозить больше груза. У многих моделей предусмотрена возможность установки съёмных бортов. Некоторые контейнеровозы оборудуют лебёдками, краново-манипуляторными установками, гидробортами или подъёмными гидравлическими механизмами, поднимающими контейнер под углом 45 ̊ для облегчения погрузочно-разгрузочных работ.

Преимущества и критерии выбора

Контейнеровозы — удобная техника, позволяющая быстро и безопасно доставить груз. К достоинствам контейнерных перевозок относят такие характеристики:

высокую мобильность транспортных средств;

быструю погрузку и разгрузку без привлечения дополнительной рабочей силы;

высокую сохранность перевозимых грузов;

большую грузоподъёмность;

невысокую стоимость доставки за счёт сокращения расходов на упаковку груза внутри контейнера.

При выборе данной техники надо обращать внимание на тип подвески, от которой зависит плавность хода контейнеровоза. Для доставки контейнеров по дорогам с плохим покрытием лучше покупать технику с пневматической подвеской. Для повышения грузоподъёмности выбирают технику с усиленными раздвижными рамами. Однако они ломаются чаще, чем монолитные рамы. Наличие подъемных механизмов снизит общую стоимость контейнерной перевозки за счёт снижения времени погрузочно-разгрузочных работ без привлечения дополнительной рабочей силы.