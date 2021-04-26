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Поставский молочный завод закупит новое оборудование и расширит сырьевую базу

27.04.2021
На Поставском молочном заводе планируют за 2021-2022 годы закупить новое оборудование для производства творога и расширить сырьевую базу, сообщил председатель Поставского райисполкома Сергей Чепик.

"Инвестиционный проект по модернизации Поставского молочного завода предполагает закупку нового оборудования для производства творога. Стоимость проекта составит около Br4 млн. Его реализация будет проводиться в течение 2021-2022 годов. Предприятие работает стабильно. Общий объем продукции завода за I квартал 2021 года в фактических ценах составил Br29,5 млн. Перспективы у предприятия есть", - отметил Сергей Чепик.

Он также подчеркнул, что для наращивания производства завода будут развивать в районе сырьевую зону. Около 70% затрат предприятия составляет закупка сырья, которое закупается за пределами области и за последние несколько месяцев подорожало на 11%.

"Сейчас идет реконструкция ОАО "Камайский-Агро" под молочно-товарную ферму (МТФ). Ввести его в строй планируем в этом году. Приступим в следующем году к еще одному объекту - ОАО "Знамя Победы Агро", где после завершения строительства будет размещено около 400 голов КРС. В ОАО "Курополье-агро" будет проведена реконструкция имеющихся комплексов под разведение КРС, они также будут достроены в 2022 году. Все эти предприятия входят в агропромышленное объединение, созданное по указу №70 "О развитии агропромышленного комплекса Витебской области", центром которого является Поставский молочный завод", - рассказал председатель райисполкома.

Постепенно все три хозяйства введут в эксплуатацию, и они станут современными МТФ. Молочный завод будет использовать сырье этих предприятий, чтобы уменьшить себестоимость выпускаемой продукции и увеличить ее производство.



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