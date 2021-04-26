27.04.2021

"Инвестиционный проект по модернизации Поставского молочного завода предполагает закупку нового оборудования для производства творога. Стоимость проекта составит около Br4 млн. Его реализация будет проводиться в течение 2021-2022 годов. Предприятие работает стабильно. Общий объем продукции завода за I квартал 2021 года в фактических ценах составил Br29,5 млн. Перспективы у предприятия есть", - отметил Сергей Чепик.









На Поставском молочном заводе планируют за 2021-2022 годы закупить новое оборудование для производства творога и расширить сырьевую базу, сообщил председатель Поставского райисполкома Сергей Чепик.Он также подчеркнул, что для наращивания производства завода будут развивать в районе сырьевую зону. Около 70% затрат предприятия составляет закупка сырья, которое закупается за пределами области и за последние несколько месяцев подорожало на 11%."Сейчас идет реконструкция ОАО "Камайский-Агро" под молочно-товарную ферму (МТФ). Ввести его в строй планируем в этом году. Приступим в следующем году к еще одному объекту - ОАО "Знамя Победы Агро", где после завершения строительства будет размещено около 400 голов КРС. В ОАО "Курополье-агро" будет проведена реконструкция имеющихся комплексов под разведение КРС, они также будут достроены в 2022 году. Все эти предприятия входят в агропромышленное объединение, созданное по указу №70 "О развитии агропромышленного комплекса Витебской области", центром которого является Поставский молочный завод", - рассказал председатель райисполкома.Постепенно все три хозяйства введут в эксплуатацию, и они станут современными МТФ. Молочный завод будет использовать сырье этих предприятий, чтобы уменьшить себестоимость выпускаемой продукции и увеличить ее производство.