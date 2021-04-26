09.12.2020

Транзитное ОСАГО 2021

Вождение машины по дорогам общего пользования в России возможно лишь с соблюдением определенных требований. Одно из главных — наличие страховки ОСАГО. Без этого документа невозможно поставить транспортное средство на учет и эксплуатировать на законных основаниях. Если человек покупает технику в другом городе/регионе и хочет доехать до места постоянной регистрации без происшествий, ему тоже потребуется «автогражданка». Правда, для перегона автомобиля выдается временное ОСАГО, рассчитанное на короткий срок. Этот полис имеет такую же юридическую силу, что и стандартный документ, поэтому при наступлении страхового случая компенсация выплачивается в полном объеме.









купить транзитную страховку ОСАГО на 20 дней можно в офисе выбранного страховщика или же в режиме онлайн, так как временный полис законодатель позволяет продавать и дистанционно. Для оформления документа через интернет подходит онлайн-сервис Сегодняможно в офисе выбранного страховщика или же в режиме, так какзаконодатель позволяет продавать и дистанционно. Для оформления документа через интернет подходит онлайн-сервис inguru.ru , используемый многими автолюбителями. С его помощью можно хорошо сэкономить время и избавить себя от необходимости общаться с сотрудниками фирмы, активно предлагающими дополнительные страховые продукты.





переезд в другой регион РФ или другую страну своим ходом на транзитных номерах;

перегон незастрахованного авто к месту утилизации;

получение машины по наследству или в дар от собственника, проживающего далеко от места постоянной регистрации нового владельца.

Стоимость страховки

Стоимость перегонной страховки ОСАГО зависит от нескольких факторов, в том числе и от коэффициента транзитного (краткосрочного) страхования. При расчете страховщики обязательно учитывают:

срок действия транзитного полиса;

мощность автомобиля;

количество аварийных случаев (при наличии);

категорию автомобиля по техническому регламенту;

стаж вождения заявителя;

место постоянной регистрации собственника;

количество лиц, вписанных в ОСАГО.

цена транзитного полиса ОСАГОв2021 году невелика и позволить себе покупку временного документа сможет любой автолюбитель. При желании каждый автомобилист может рассчитать стоимость «автогражданки» самостоятельно, воспользовавшись калькулятором на сайте inguru.ru/kalkulyator_osago/reg_moskva . Но можно с уверенностью сказать, чтогоду невелика и позволить себе покупкудокумента сможет любой автолюбитель.

Как оформить временное ОСАГО?

Уже отмечалось, что купить транзитную страховку можно в офисе компании или дистанционно. В первом случае необходимо собрать определенные бумаги и приехать с ними в назначенный день к страховщику, а во втором — заполнить предложенную форму на выбранном сайте. Независимо от способа оформления, страхователь обязан иметь при себе пакет документов:

гражданский паспорт с пропиской;

ПТС и СТС автомобиля;

водительские удостоверения лиц, которые будут допущены к управлению;

диагностическую карту.

При покупке е-ОСАГО в форму вписываются серии, номера и другие важные данные перечисленных документов. Искажать информацию для снижения стоимости полиса нельзя, так как это считается мошенничеством и наказывается штрафом. А если наступит страховой случай, компания сможет отказать нечестному клиенту в возмещении ущерба пострадавшей стороне.

Требования, по которым необходимо покупать транзитное ОСАГО, регламентируются положениями ФЗ № 40. Согласно им, временная страховка может понадобиться водителю в нескольких случаях:Максимальный срок транзитного ОСАГО — 20 дней, но можно оформить документ и на пять дней (не меньше), если расстояние небольшое. В случае, когда взятого для перегона срока не хватает, водитель вправе оформить еще одну временную «автогражданку» на требуемый период.