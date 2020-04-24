«Нафтан» в 2019 году снизил чистую прибыль на 26,7%
24.04.2020
Чистая прибыль ОАО "Нафтан" в 2019 году составила Br3,66 млн против Br4,99 млн в 2018 году, сообщается в опубликованном финансовом отчете деятельности компании по нацстандартам. Таким образом, чистая прибыль "Нафтана" в 2019 году сократилась на 26,7%.
Доналоговая прибыль предприятия в 2019 году составила Br6,1 млн, сократившись на 9%.
По данным компании, выручка от реализации в 2019 году выросла на 3,2% до Br7,71 млрд при сохранении себестоимости на уровне Br7,2 млрд. В результате валовая прибыль составила Br536,4 млн, увеличившись на 98,3%.
Прибыль предприятия от реализации продукции в 2019 году выросла в 20,5 раза до Br260,3 млн.
В то же время, согласно отчетности, убыток компании от инвестиционной и финансовой деятельности в 2019 году составил Br160,6 млн против прибыли по данной статье на Br31 млн в 2018 году.
Как сообщалось, по итогам работы за 2019 год "Нафтан" выплатил дивиденды в размере Br8,5 млн.
В середине февраля гендиректор предприятия Александр Демидов отмечал, что объем нефтепереработки в 2019 году снизился с 8,3 млн тонн в 2018 году. "Из-за апрельских проблем с качеством нефти мы переработали меньше запланированного объема. Определенную прибыль от реализации "Нафтан" недополучил из-за очередного этапа налогового маневра (в России - ИФ)", - отметил гендиректор.
При этом он подчеркнул, что в условиях сокращения объемов нефтепереработки и налогового маневра НПЗ в прошлом году вынужден был сократить затраты на Br91 млн (около $45 млн). "Мы разработали и внедрили мероприятия, которые позволили, несмотря на падение переработки нефти, закончить год эффективно. У нас была программа по снижению затрат на 2019 год. Усилиями всего коллектива достигнут эффект порядка Br91 млн", - сказал Демидов.
ОАО "Нафтан" является одним из крупнейших в странах Центральной и Восточной Европы нефтеперерабатывающих заводов. Введен в эксплуатацию в 1963 году, предприятие акционировано в 2002 году. Госдоля в ОАО "Нафтан" составляет 99,83%, остальные акции принадлежат физлицам-работникам предприятия. В 2008 году в состав "Нафтана" включено крупное нефтехимическое предприятие "Полимир". "Нафтан" выпускает более 70 наименований продукции, в том числе различные виды топлива, смазочные масла и битумы, ароматические углеводороды и продукты нефтехимии. Предприятие экспортирует 70% продукции, в основном в страны СНГ и Евросоюза.
Доналоговая прибыль предприятия в 2019 году составила Br6,1 млн, сократившись на 9%.
По данным компании, выручка от реализации в 2019 году выросла на 3,2% до Br7,71 млрд при сохранении себестоимости на уровне Br7,2 млрд. В результате валовая прибыль составила Br536,4 млн, увеличившись на 98,3%.
Прибыль предприятия от реализации продукции в 2019 году выросла в 20,5 раза до Br260,3 млн.
В то же время, согласно отчетности, убыток компании от инвестиционной и финансовой деятельности в 2019 году составил Br160,6 млн против прибыли по данной статье на Br31 млн в 2018 году.
Как сообщалось, по итогам работы за 2019 год "Нафтан" выплатил дивиденды в размере Br8,5 млн.
В середине февраля гендиректор предприятия Александр Демидов отмечал, что объем нефтепереработки в 2019 году снизился с 8,3 млн тонн в 2018 году. "Из-за апрельских проблем с качеством нефти мы переработали меньше запланированного объема. Определенную прибыль от реализации "Нафтан" недополучил из-за очередного этапа налогового маневра (в России - ИФ)", - отметил гендиректор.
При этом он подчеркнул, что в условиях сокращения объемов нефтепереработки и налогового маневра НПЗ в прошлом году вынужден был сократить затраты на Br91 млн (около $45 млн). "Мы разработали и внедрили мероприятия, которые позволили, несмотря на падение переработки нефти, закончить год эффективно. У нас была программа по снижению затрат на 2019 год. Усилиями всего коллектива достигнут эффект порядка Br91 млн", - сказал Демидов.
ОАО "Нафтан" является одним из крупнейших в странах Центральной и Восточной Европы нефтеперерабатывающих заводов. Введен в эксплуатацию в 1963 году, предприятие акционировано в 2002 году. Госдоля в ОАО "Нафтан" составляет 99,83%, остальные акции принадлежат физлицам-работникам предприятия. В 2008 году в состав "Нафтана" включено крупное нефтехимическое предприятие "Полимир". "Нафтан" выпускает более 70 наименований продукции, в том числе различные виды топлива, смазочные масла и битумы, ароматические углеводороды и продукты нефтехимии. Предприятие экспортирует 70% продукции, в основном в страны СНГ и Евросоюза.
"Нафтан" завершает реализацию комплексного инвестиционного проекта модернизации стоимостью $1,64 млрд. В 2018 году мощности предприятия по переработке нефти увеличены до 12 млн тонн. В 2018 году "Нафтан" переработал около 8,3 млн тонн нефти, что соответствует уровню 2017 года.
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