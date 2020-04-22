23.04.2020





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Удобное расположение – 800 м от МКАД (поворот на Рыбакомплекс, въезд напротив транспортной проходной ОАО «Керамин») по адресу:. СТО располагает оборудованием и инструментом мирового класса, используемым лидерами диагностики и ремонта топливных дизельных систем. Опытные инженеры и слесари по ремонту топливной аппаратуры, прошедшие обучение и стажировки в странах Европы и СНГ, не дадут шансов остаться нерешенными проблемами вашего грузового авто. Команда ООО «ДизельПрактик» достигла наилучшего соотношения цены и качества. Сроки технического обслуживания топливной аппаратуры и автомобиля в целом ограничены лишь временем вашего отдыха после длительного нахождения за рулем.Качество ремонта систем common rail контролирует инженер с 15-летним опытом ремонта инжекторов с электронным управлением. С механическими насосами ТНВД и форсунками работают три высококлассных слесаря с общей практикой 60 лет.Нам доверяют решение своих технических проблем крупнейшие автотранспортные предприятия Республики Беларусь. Качество и профессионализм СТО подтверждается наличием сертификата соответствия СТБ 1175-2011 по ремонту и обслуживанию транспортных средств организациями автосервиса, а также наличием расширенной гарантии.Для точного определения причин выхода из строя систем и узлов грузового автомобиля, профилактики, а также минимизации затрат автовладельцев в штате ООО «ДизельПрактик» работает квалифицированный инженер-диагност; имеется современное диагностическое оборудование.Станций по ремонту топливных дизельных систем много, но найти одну, которая будет делать это качественно и по приемлемым ценам, соблюдать технологический процесс, – сложно.Мы учли ваши требования и предлагаем вам услуги по ремонту топливной дизельной аппаратуры по европейским технологиям.ОДО «ДизельПрактик»УНП 192794768