10.04.2020

Бортовая бронзированная проволока используется как армирующий элемент бортовой части шины. В настоящий момент на БМЗ освоено производство более 20 ее типов диаметрами от 0,89 до 2 миллиметров. Стоит отметить, что технические службы предприятия постоянно работают над совершенствованием характеристик данной продукции и расширением ее ассортиментного ряда, что позволяет не только соответствовать запросам постоянных клиентов, но и находить новых. Например, в начале апреля заводские метизники произвели первую партию бортовой бронзированной проволоки для нового потребителя из Сербии.





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По итогам марта ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» произвело 3938 тонн бортовой бронзированной проволоки, что на 20 процентов больше аналогичного периода предыдущего года. Данный показатель является один из самых высоких за последние годы.За январь-март 2020-го БМЗ реализовал в 11 стран мира более 11 тысяч тонн бортовой бронзированной проволоки. Ее ключевые импортеры — Россия, Румыния, Польша, Португалия и Германия. Потребителями данной продукции являются такие крупные производителе шин как Michelin, ОАО «Нижнекамскшина», Continental, ОАО «Кордиант», Pirelliи др. Регулярные отгрузки бортовой бронзированной проволоки осуществляются и в адрес ОАО «Белшина».