БМЗ на 20% увеличил производство бортовой бронзированной проволоки
10.04.2020
По итогам марта ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» произвело 3938 тонн бортовой бронзированной проволоки, что на 20 процентов больше аналогичного периода предыдущего года. Данный показатель является один из самых высоких за последние годы.
За январь-март 2020-го БМЗ реализовал в 11 стран мира более 11 тысяч тонн бортовой бронзированной проволоки. Ее ключевые импортеры — Россия, Румыния, Польша, Португалия и Германия. Потребителями данной продукции являются такие крупные производителе шин как Michelin, ОАО «Нижнекамскшина», Continental, ОАО «Кордиант», Pirelliи др. Регулярные отгрузки бортовой бронзированной проволоки осуществляются и в адрес ОАО «Белшина».
За январь-март 2020-го БМЗ реализовал в 11 стран мира более 11 тысяч тонн бортовой бронзированной проволоки. Ее ключевые импортеры — Россия, Румыния, Польша, Португалия и Германия. Потребителями данной продукции являются такие крупные производителе шин как Michelin, ОАО «Нижнекамскшина», Continental, ОАО «Кордиант», Pirelliи др. Регулярные отгрузки бортовой бронзированной проволоки осуществляются и в адрес ОАО «Белшина».
Бортовая бронзированная проволока используется как армирующий элемент бортовой части шины. В настоящий момент на БМЗ освоено производство более 20 ее типов диаметрами от 0,89 до 2 миллиметров. Стоит отметить, что технические службы предприятия постоянно работают над совершенствованием характеристик данной продукции и расширением ее ассортиментного ряда, что позволяет не только соответствовать запросам постоянных клиентов, но и находить новых. Например, в начале апреля заводские метизники произвели первую партию бортовой бронзированной проволоки для нового потребителя из Сербии.
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