«Белнефтехим» подвел итоги полугодия. Инвестиции в основной капитал растут

13.08.2019

Состоялось заседание совета концерна "Белнефтехим" по итогам работы в первом полугодии 2019 года. Подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности концерна за первое полугодие 2019 года и поставлены первоочередные задачи для выполнения организациями отрасли в период до конца 2019 года, сообщила пресс-служба "Белнефтехима".



При обсуждении итогов работы наибольшее внимание было уделено эффективности деятельности, снижению затрат, экспорту продукции и работе товаропроводящей сети, ходу модернизации производственных объектов.



Председатель концерна Андрей Рыбаков, выступая с докладом, проанализировал работу всех организаций концерна и дал конкретные поручения руководителям по исправлению недостатков.



Принято во внимание, что некоторое снижение объемов производства и экспорта продукции и услуг было вызвано в первом полугодии влиянием непредвиденных обстоятельств, возникших из-за поставок из РФ нефти, загрязненной органическими хлоридами.



Организациями концерна использовано более 833 млн рублей инвестиций в основной капитал, или 107,1 процента к аналогичному периоду 2018 года. В стадии строительства находились 216 объектов, из них завершен 71.



Создано и модернизировано 42 рабочих места при установленном задании на год 71 рабочее место по проектам, включенным в Государственную программу инновационного развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы.



Выполнен показатель по энергосбережению и иные показатели, предусмотренные государственной программой "Энергосбережение 2016–2020".



В целях повышения эффективности деятельности всеми организациями концерна реализуются мероприятия по снижению затрат, предусматривающие повышение технического уровня производства, энергосбережение, улучшение организации производства и труда.



Руководителям организаций поручено обеспечить выполнение ключевых показателей эффективности работы организаций, достижение показателей бизнес-планов развития, в том числе филиалами и дочерними организациями, за 9 месяцев года и в целом за 2019 год.



Были рассмотрены также состояние безопасности производственной деятельности организаций концерна и меры по предупреждению аварийности, производственного травматизма и чрезвычайных ситуаций, работа по рассмотрению обращений граждан, результаты работы сельскохозяйственных предприятий организаций концерна, организация владельческого надзора в хозяйственных обществах, акции (доли в уставных фондах) которых находятся в управлении концерна «Белнефтехим», и другие актуальные вопросы.