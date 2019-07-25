«Могилевлифтмаш» поставит лифтокомплекты в Воронежскую область

25.07.2019

ОАО "Могилевлифтмаш" заключило крупный контракт на поставки лифтокомплектов в Воронежскую область, сообщило посольство Беларуси в России.



В среду, 24 июля, при посещении белорусской делегацией во главе с послом Беларуси в России Владимиром Семашко ООО "БелТрансЛифт", расположенного в Новоусманском районе Воронежской области, был подписан договор о поставках лифтокомплектов белорусского производства на десятки миллионов российских рублей. - Договор подписали заместитель генерального директора ОАО "Могилевлифтмаш" по экономике и финансам Георгий Попруго и директор ООО "БелТрансЛифт" Элла Белоусова".