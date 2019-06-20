20.06.2019

ООО «Цилиндерс-Бел» учреждено АО «Цилиндерс Холдинг» (Чехия) и ОАО «БМЗ» - управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» (Жлобин, Гомельская область).





ООО «Цилиндерс-Бел», резидент свободной экономической зоны (СЭЗ) «Витебск», планирует запустить в 2019 г производство стальных газовых баллонов в Орше (Витебская область) проектной стоимостью 5,5 млн евро и мощностью 53 тыс шт в год.Проект реализуется на мощностях завода «Легмаш» (входит в холдинг «Белорусская металлургическая компания»). Выход предприятия на полную мощность запланирован на 2022 г.«Цилиндерс-Бел» планирует приступить к проведению пуско-наладочных работ инженерного оборудования по производству стальных газовых баллонов в конце июля 2019 г. В частности, предполагается произвести профилактические испытания, пробный запуск и мониторинг работоспособности оборудования, приемо-сдаточные работы. Конкурс по определению исполнителя данного комплекса работ ориентировочной стоимостью 42 тыс долл состоится 27 июня 2019 г. Принять участие в конкурсе могут резиденты и нерезиденты РБ.