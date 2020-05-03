«Здравушка-милк» создало СП в Узбекистане

03.05.2019

В Узбекистане создано совместное предприятие "Здравушка Ташкент" по производству молочной продукции. Учредителем с белорусской стороны стало борисовское предприятие "Здравушка-милк".



Совместный с узбекской стороной проект предусматривает строительство и комплектацию молочно-товарного комплекса на 1 тысяч голов и молочного завода мощностью до 50 тонн молока в сутки.



Предприятие будет ориентировано только на выпуск цельномолочной продукции.

