09.04.2019

ОАО «Беларуськалий» - один из крупнейших в мире производителей калийных минеральных удобрений, 100% акций предприятия принадлежат государству. Предприятие функционирует на базе Старобинского месторождения калийных солей и включает четыре рудоуправления, вспомогательные цеха и обслуживающие подразделения. Доля предприятия в мировом экспорте калийных удобрений превышает 16%. Продукция поставляется в более чем 50 стран. Экспорт осуществляется через ОАО «Белорусская калийная компания».





ОАО «Беларуськалий» закупает оборудование и материалы линейно-кабельных сооружений ВОЛС, волоконно-оптических кабелей (или аналогов) стоимостью 4 млн бел руб. (1,88 млн долл по курсу Национального банка Беларуси). Информация о тендере размещена на официальном сайте закупок icetrade.by.Заявки на участие в тендере принимаются до 14 часов 17 апреля 2019 г. Оборудование должно быть поставлено на площадку Петриковского горно-обогатительного комбината (Гомельская область) с 17 апреля по 31 августа 2019 г.Финансировать закупку Беларуськалий планирует за счет собственных средств.Как сообщалось, Беларуськалий в августе 2014 г приступил к строительству Петриковского ГОКа в Гомельской области мощностью не менее 1,5 млн т калия в год. Срок реализации проекта – 2021 г, сдача первой очереди – декабрь 2019 г.