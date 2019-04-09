Беларуськалий объявил о тендере на 4 млн бел руб
09.04.2019
ОАО «Беларуськалий» закупает оборудование и материалы линейно-кабельных сооружений ВОЛС, волоконно-оптических кабелей (или аналогов) стоимостью 4 млн бел руб. (1,88 млн долл по курсу Национального банка Беларуси). Информация о тендере размещена на официальном сайте закупок icetrade.by.
Заявки на участие в тендере принимаются до 14 часов 17 апреля 2019 г. Оборудование должно быть поставлено на площадку Петриковского горно-обогатительного комбината (Гомельская область) с 17 апреля по 31 августа 2019 г.
Финансировать закупку Беларуськалий планирует за счет собственных средств.
Как сообщалось, Беларуськалий в августе 2014 г приступил к строительству Петриковского ГОКа в Гомельской области мощностью не менее 1,5 млн т калия в год. Срок реализации проекта – 2021 г, сдача первой очереди – декабрь 2019 г.
Заявки на участие в тендере принимаются до 14 часов 17 апреля 2019 г. Оборудование должно быть поставлено на площадку Петриковского горно-обогатительного комбината (Гомельская область) с 17 апреля по 31 августа 2019 г.
Финансировать закупку Беларуськалий планирует за счет собственных средств.
Как сообщалось, Беларуськалий в августе 2014 г приступил к строительству Петриковского ГОКа в Гомельской области мощностью не менее 1,5 млн т калия в год. Срок реализации проекта – 2021 г, сдача первой очереди – декабрь 2019 г.
ОАО «Беларуськалий» - один из крупнейших в мире производителей калийных минеральных удобрений, 100% акций предприятия принадлежат государству. Предприятие функционирует на базе Старобинского месторождения калийных солей и включает четыре рудоуправления, вспомогательные цеха и обслуживающие подразделения. Доля предприятия в мировом экспорте калийных удобрений превышает 16%. Продукция поставляется в более чем 50 стран. Экспорт осуществляется через ОАО «Белорусская калийная компания».
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