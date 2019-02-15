15.02.2019

«Волковысский комбинат по производству детского питания» (с 1991 г – «Беллакт») работает с 1970 г, в 1995 г преобразован в акционерное общество. Основной профиль предприятия – производство сухих молочных смесей для питания детей, диетических продуктов питания. Предприятие производит сухое цельное и обезжиренное молоко, масло животное, цельномолочную продукцию, сыры жирные, продукты для кормления животных. Ассортимент продукции превышает 200 наименований.





Процесс завершения регистрации формулы детского питания ОАО «Беллакт» в Китае обсудили 14 февраля 2019 г Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике Кирилл Рудый и генеральный директором компании «Ulavie» Лю Цзинъин.Как сообщает пресс-служба посольства Китая в Беларуси, в ходе переговоров были также обсуждались планы работы компании на 2019 г в сфере поставок в Китай белорусских пищевых товаров.United Lavie International Trade Beijing Co. Ltd. является крупным дистрибьютором товаров из Европы и СНГ. С 2015 г представляет интересы ОАО «Беллакт» на китайском рынке по продвижению бренда и продажам белорусского детского питания. В 2019 г компания планирует запустить собственную интернет платформу по оптовой продаже импортной продукции, центральное место в которой займут белорусские товары.