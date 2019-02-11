Филиал мясокомбината «Кошелево» откроется в этом году в Барановичском районе
11.02.2019
В Барановичском районе в текущем году откроется филиал мясоперерабатывающего предприятия ООО "Мясокомбинат "Кошелево", сообщил заместитель председателя райисполкома Денис Горновский.
Новое производство будет создано вблизи агрогородка Подгорная и разместится в здании бывшего перерабатывающего цеха, пустовавшего более десятка лет. Предприятие будет вводиться в два этапа. Так, цех обвалки планируется запустить весной. Для этого уже подготовлены наливные полы, закуплено технологическое оборудование, в том числе холодильные камеры, вскоре начнется установка и монтаж производственных линий. Летом предполагается сдать цех убоя.
В текущем году здесь будет создано более 60 рабочих мест. На начальном этапе средняя заработная плата планируется на уровне не ниже средней по району - Br756. Все специалисты пройдут обучение на головном предприятии. Предварительно, мощность перерабатывающего предприятия будет до 5 т сырья в сутки. Здесь намерены выпускать более 110 наименований мясных полуфабрикатов, в том числе - охлажденных, замороженных. Ассортимент продукции зависит от конъюнктуры рынка и потребительского спроса. В дальнейшем объем производства планируется увеличить вдвое.
"Мясокомбинат "Кошелево" - предприятие новое, на 100% ориентированное на экспорт продукции. ООО располагается в Гомельской области. "Вопрос, что район станет сырьевой зоной предприятия, однозначно не стоит. Закупать сырье, как и раньше, они будут по всей республике. Проработан также вопрос утилизации и переработки отходов - заключены договоры с соответствующими предприятиями в Березовском районе и Лиде. Для Барановичского района приход нового инвестора - дополнительные налоги в бюджет, решение проблем занятости, рост товарооборота и экспорта", - приводит БЕЛТА слова Горновского.
По словам зампреда, последние три года темп роста экспорта малого и среднего бизнеса в Барановичском районе составляет 150-200%. Это позволило увеличить его долю в общерайонном объеме до 50%.
Новое производство будет создано вблизи агрогородка Подгорная и разместится в здании бывшего перерабатывающего цеха, пустовавшего более десятка лет. Предприятие будет вводиться в два этапа. Так, цех обвалки планируется запустить весной. Для этого уже подготовлены наливные полы, закуплено технологическое оборудование, в том числе холодильные камеры, вскоре начнется установка и монтаж производственных линий. Летом предполагается сдать цех убоя.
В текущем году здесь будет создано более 60 рабочих мест. На начальном этапе средняя заработная плата планируется на уровне не ниже средней по району - Br756. Все специалисты пройдут обучение на головном предприятии. Предварительно, мощность перерабатывающего предприятия будет до 5 т сырья в сутки. Здесь намерены выпускать более 110 наименований мясных полуфабрикатов, в том числе - охлажденных, замороженных. Ассортимент продукции зависит от конъюнктуры рынка и потребительского спроса. В дальнейшем объем производства планируется увеличить вдвое.
"Мясокомбинат "Кошелево" - предприятие новое, на 100% ориентированное на экспорт продукции. ООО располагается в Гомельской области. "Вопрос, что район станет сырьевой зоной предприятия, однозначно не стоит. Закупать сырье, как и раньше, они будут по всей республике. Проработан также вопрос утилизации и переработки отходов - заключены договоры с соответствующими предприятиями в Березовском районе и Лиде. Для Барановичского района приход нового инвестора - дополнительные налоги в бюджет, решение проблем занятости, рост товарооборота и экспорта", - приводит БЕЛТА слова Горновского.
По словам зампреда, последние три года темп роста экспорта малого и среднего бизнеса в Барановичском районе составляет 150-200%. Это позволило увеличить его долю в общерайонном объеме до 50%.
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