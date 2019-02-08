08.02.2019

Проект по гармонизации стандартов предусмотрен государственной научно-технической программой «Машиностроение и машиностроительные технологии». Его исполнителями выступают Белорусский металлургический завод и Физико-технический институт НАН Беларуси. Ключевая цель — использование машиностроительной отраслью страны металлопроката, соответствующего не национальным, а гармонизированным международным стандартам ISO 683-1,2,3:2018.

Для БМЗ, экспортирующего более 80% своей продукции, такой переход существенно упростит работу с потребителями на внутреннем рынке. Гармонизация стандартов позволит металлургам увеличить серийность производства, что в свою очередь даст соответствующий экономический эффект. Так, с учетом технологических особенностей выпуска стали увеличение его серийности с одной до четырех плавок позволяет снизить издержки на сумму около $30 тысяч. Гармонизация стандартов принесет пользу и белорусским потребителям проката. Наряду с получение материала, соответствующего европейским требованиям, это позволит им выстроить более гибкие отношения с БМЗ по объему и оперативности выполнения заказов.

Стоит отметить, что по итогам 2018-го БМЗ отгрузил машиностроительным предприятиям Беларуси более 4,5 тысяч тонн проката марок стали в соответствии с европейскими стандартами, что уже почти в 12 раз больше, чем было в 2017 году. Ключевым его потребителем являются ОАО «Гомсельмаш», отгрузки осуществлялись также в адрес ОАО «Белкард», ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель», ОАО «САЛЕО», ОАО «ГЗЛиН» и др.

Белорусский металлургический завод начал активное вхождение на мировой рынок проката для автомобилестроения после запуска в 2015 году сортопрокатного цеха №2. Только в 2018 году завод нарастил реализацию данной продукции в дальнее зарубежье более чем на 70%. За это время предприятие прошло омологацию у более чем 25 крупных компаний. К слову, в настоящее время из металла БМЗ уже выпускаются комплектующие для таких известных автопроизводителей как DAIMLER, BMW, VW, FIAT и др.