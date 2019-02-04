04.02.2019

«Минский моторный завод» создан в 1963 г, преобразован в ОАО в конце 2008 г, все акции принадлежат государству. Выпускает более 40 модификаций дизельных двигателей мощностью 25-440 кВт. С 2009 г серийно выпускает автобетоносмесители.





ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод» (ММЗ) планирует увеличить выпуск двигателей в 2019 г на 6,4% по сравнению с 2018 г до 47,1 тыс единиц, сообщили в пресс-службе компании.В соответствии с бизнес-планом в 2019 г ММЗ реализует ряд инвестпроектов. Наиболее масштабный из них - создание линейки тяжелых газодизельных двигателей мощностью до 2 тыс л.с. для карьерных самосвалов БелАЗ грузоподъемностью от 55 т до 180 т.Также будет продолжена работа по завершению первой очереди строительства производства чугунного литья на филиале в Столбцах и начнется реализация второй очереди проекта. Продолжится работа по постановке на производство в первом полугодии 2019 г малолитражного двигателя MMZ-4DTI объемом 2 л.В 2018 на ММЗ собрано 44,26 тыс двигателей (минус 4% к 2017 г), на реализацию отгружено 44,677 тыс ед (минус 3,2%). Кроме произведенных в 2018 г была также отгружена продукция, произведенная в 2017 г.В 2018 г 800 двигателей поставлены в страны дальнего зарубежья - Кубу, Германию, Литву, Польшу, Венгрию. Запасные части продавались в Египет, Венгрию, Литву, Польшу, Пакистан и Чехию.