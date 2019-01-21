Белкоммунмаш посредством конкурса определит поставщика лазерного комплекса стоимостью более 1,763 млн бел руб
21.01.2019
ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» (Минск) проведет конкурс по процедуре «запрос ценовых предложений» для определения поставщика лазерного комплекса с модулем резки труб ориентировочной стоимостью более 1,763 млн бел руб (818,432 тыс долл по курсу Национального банка Беларуси).
Доставка товара осуществляется на условиях DDP - Минск согласно «Инкотермс – 2010».
Лазерный комплекс закупается за счет собственных средств предприятия в дополнение к уже имеющемуся на предприятии оборудованию.
Срок поставки оборудования - в течение 120 рабочих дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет продавца.
По условиям конкурса поставщик обеспечивает гарантию на оборудование в течение 24 месяца с момента его поставки. Компания-поставщик также должна обеспечить обслуживание и сервис в послегарантийный период, включая поставку запасных частей.
Предложения участников конкурса принимаются до 9.00 23 января 2019 г.
Доставка товара осуществляется на условиях DDP - Минск согласно «Инкотермс – 2010».
Лазерный комплекс закупается за счет собственных средств предприятия в дополнение к уже имеющемуся на предприятии оборудованию.
Срок поставки оборудования - в течение 120 рабочих дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет продавца.
По условиям конкурса поставщик обеспечивает гарантию на оборудование в течение 24 месяца с момента его поставки. Компания-поставщик также должна обеспечить обслуживание и сервис в послегарантийный период, включая поставку запасных частей.
Предложения участников конкурса принимаются до 9.00 23 января 2019 г.
ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» - ведущий производитель наземного городского электрического транспорта в странах СНГ, доля государства составляет 99,4478%. Предприятие «Белкоммунмаш» работает с 1973 г, выпускает троллейбусы, трамвайные пассажирские вагоны и электробусы обычной и повышенной вместимости.
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