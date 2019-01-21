21.01.2019

ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» - ведущий производитель наземного городского электрического транспорта в странах СНГ, доля государства составляет 99,4478%. Предприятие «Белкоммунмаш» работает с 1973 г, выпускает троллейбусы, трамвайные пассажирские вагоны и электробусы обычной и повышенной вместимости.





ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» (Минск) проведет конкурс по процедуре «запрос ценовых предложений» для определения поставщика лазерного комплекса с модулем резки труб ориентировочной стоимостью более 1,763 млн бел руб (818,432 тыс долл по курсу Национального банка Беларуси).Доставка товара осуществляется на условиях DDP - Минск согласно «Инкотермс – 2010».Лазерный комплекс закупается за счет собственных средств предприятия в дополнение к уже имеющемуся на предприятии оборудованию.Срок поставки оборудования - в течение 120 рабочих дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет продавца.По условиям конкурса поставщик обеспечивает гарантию на оборудование в течение 24 месяца с момента его поставки. Компания-поставщик также должна обеспечить обслуживание и сервис в послегарантийный период, включая поставку запасных частей.Предложения участников конкурса принимаются до 9.00 23 января 2019 г.