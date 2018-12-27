«Серволюкс Агро» ввело в эксплуатацию комплекс по выращиванию цыплят-бройлеров мощностью 12 тыс. т мяса птицы в год
27.12.2018
«Серволюкс Агро» ввело в эксплуатацию производственный комплекс по выращиванию цыплят-бройлеров мощностью 12 тыс. т мяса птицы в год. Это уже третья производственная площадка компании в Могилевском районе.
Новый комплекс в деревне Новоселки состоит из 10 птичников клеточного содержания общей вместимостью 90 тыс. голов цыплят каждый. С учетом всех производственных помещений проектная мощность предприятия теперь увеличится до 100 тыс. т мяса цыплят-бройлеров в год в живом весе. Здесь же построен санпропускник с цехом мойки тары и автомобилей, административно-бытовое помещение с душевыми, прачечной и комнатой приема пищи, блочно-модульная автономная котельная, а также другие объекты инженерной инфраструктуры.
Строительство объекта было начато в ноябре 2017 года. Более 70% строительно-монтажных работ было выполнено строительным подразделением ЗАО «Серволюкс Агро». На эти цели затрачено около Вr28 млн. «Данный проект реализован в рамках инвестиционного договора предприятия с Республикой Беларусь на 2018-2020 годы, который предусматривает в ближайшие два года еще реконструкцию убойного цеха и цеха кормовой муки, промышленной котельной, станции обезжелезивания и очистных сооружений, а также создание 148 рабочих мест», - отметил председатель Совета директоров СЗАО «Серволюкс» Евгений Баскин.
По его словам, за январь-ноябрь ЗАО «Серволюкс Агро» произвело 81 тыс. т мяса птицы в живом весе. Это составляет более трети в общем объеме производства валовой продукции сельского хозяйства Могилевского района. За пределы Беларуси реализовано свыше 50% продукции. «Мы за последнее время серьезно диверсифицировали свои рынки сбыта. Если раньше основным импортером мяса птицы была Россия, то сейчас поставки продукции ведутся более чем в 10 стран мира: Китай, Казахстан, Грузию, Армению, Азербайджан и другие государства», - сказал Евгений Баскин. Владимир Доманевский и Геннадий Лавренков ознакомились с новым производством. Глава региона поздравил трудовой коллектив с его вводом в строй, пожелал добиваться высоких результатов и динамичного развития.
Новый комплекс в деревне Новоселки состоит из 10 птичников клеточного содержания общей вместимостью 90 тыс. голов цыплят каждый. С учетом всех производственных помещений проектная мощность предприятия теперь увеличится до 100 тыс. т мяса цыплят-бройлеров в год в живом весе. Здесь же построен санпропускник с цехом мойки тары и автомобилей, административно-бытовое помещение с душевыми, прачечной и комнатой приема пищи, блочно-модульная автономная котельная, а также другие объекты инженерной инфраструктуры.
Строительство объекта было начато в ноябре 2017 года. Более 70% строительно-монтажных работ было выполнено строительным подразделением ЗАО «Серволюкс Агро». На эти цели затрачено около Вr28 млн. «Данный проект реализован в рамках инвестиционного договора предприятия с Республикой Беларусь на 2018-2020 годы, который предусматривает в ближайшие два года еще реконструкцию убойного цеха и цеха кормовой муки, промышленной котельной, станции обезжелезивания и очистных сооружений, а также создание 148 рабочих мест», - отметил председатель Совета директоров СЗАО «Серволюкс» Евгений Баскин.
По его словам, за январь-ноябрь ЗАО «Серволюкс Агро» произвело 81 тыс. т мяса птицы в живом весе. Это составляет более трети в общем объеме производства валовой продукции сельского хозяйства Могилевского района. За пределы Беларуси реализовано свыше 50% продукции. «Мы за последнее время серьезно диверсифицировали свои рынки сбыта. Если раньше основным импортером мяса птицы была Россия, то сейчас поставки продукции ведутся более чем в 10 стран мира: Китай, Казахстан, Грузию, Армению, Азербайджан и другие государства», - сказал Евгений Баскин. Владимир Доманевский и Геннадий Лавренков ознакомились с новым производством. Глава региона поздравил трудовой коллектив с его вводом в строй, пожелал добиваться высоких результатов и динамичного развития.
ЗАО «Серволюкс Агро» создано в октябре 2006 года на базе РУП «Могилевская бройлерная птицефабрика», которая ведет свою историю с 1979 года. Проектная мощность предприятия на момент строительства была рассчитана на производство 6 тыс. т мяса птицы в год. За несколько последних лет здесь создано высокоэффективное и экологически безопасное производство сельскохозяйственной продукции, обеспечивающее как внутренние потребности Могилевской области, так и экспортные возможности.
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