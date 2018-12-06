06.12.2018

ОАО «Белсолод» проведет повторный открытый конкурс по выбору поставщика 10 тыс т пивоваренного ячменя ориентировочной стоимостью 5,3 млн бел руб (2,482 млн долл по курсу Национального банка Беларуси).Закупка осуществляется у производителей, не производителей, резидентов и не резидентов РБ, сообщили в администрации предприятия.При рассмотрении предложений отклоняется предложение участника процедуры закупки, не являющегося производителем или его сбытовой организацией, в случае, если в конкурентной процедуре закупки участвует не менее одного производителя и (или) сбытовой организации и цена предложения такого участника не ниже цены участвующего в процедуре закупки производителя и (или) его сбытовой организации (официального торгового представителя).Предложения участников конкурса принимаются до 12 декабря 2018 г. Срок поставки пивоваренного ячменя – с 10 по 31 января 2019 г.Место поставки пивоваренного ячменя для резидентов РБ - склад «Белсолода» в Иваново, для нерезидентов - при перевозке ж/д транспортом - на условиях CIP граница Республики Беларусь, при перевозке морским путем - на условиях CIF порт Клайпеда, при этом дополнительно должны быть предоставлены поставки на условиях FOB.Закупка будет осуществлена за счет собственных средств ОАО «Белсолод».ОАО «Белсолод» создано в 1996 г на базе Ивановского солодовенного завода, который начал работать в 1989 г. Доля государства в уставном фонде составляет более 99,3%. Годовая потребность предприятия в пивоваренном ячмене составляет 160-170 тыс т, мощность по выпуску солода пивоваренного - 130 тыс т.