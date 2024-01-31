09.06.2023

В экспозицию Европейского аграрного агентства на выставке "Белагро-2023" вошли довольно новые для белорусского рынка опрыскиватели российского производителя "Пегас-Агро".





В частности, на стенде представлен самоходный опрыскиватель "Туман-3", который дополнил линейку предприятия в 2019 году. Он может использоваться и как опрыскиватель, и как разбрасыватель. Шины низкого давления позволяют снизить нагрузку на почву. Для перемещения по дорогам общего пользования и для обработки по междурядью используются узкие колеса. "Туман-3" оснащен навигационной системой управления, системой подруливания, системой автоматического управления секциями. Машина предназначена как для внесения КАС, так и средств защиты растений и может работать с ранней весны и до поздней осени. Возможность изменения клиренса и ширины колеи, позволяют использовать "Туман-3" для разных культур. Рабочий объем — 2500 л. В линейке также представлены опрыскиватели "Туман-1" (1000 л) и "Туман-2" (2000 л).













Кроме того, Европейское аграрное агентство представляет косилки и опрыскиватели "Ростсельмаш".







