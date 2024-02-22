JAC представил в Минске мощный тягач К7 и обновленный грузовик N-120X
22.02.2024
В Минске на семинаре БАМАП представили седельный тягач JAC K7 и грузовой автомобиль JAC N-120X. Их продажей в Беларуси занимается компания «Трансконсалт Сервис», официальный дистрибьютор бренда JAC. Автомобили показали 22 февраля на площадке пр-та Победителей, 20.
JAC K7 – мощный седельный тягач с современным дизайном. Он оснащен 490-сильным двигателем Cummins экологического класса Евро-5, который работает со сцеплением Sachs и роботизированной коробкой передач ZF. Система управления и защиты эффективно задействует мощности мотора и передает ее на колеса с минимальными потерями.
Длина грузовика – 6190 мм, ширина – 2550 мм, высота – 3791 мм, а колесная база – 3900 мм. Вес шасси составляет 7493 кг, а суммарный объем топливных баков – 1200 литров. Грузовик оборудован светодиодными фарами и электрическим подъемом кабины.
Тягач подходит для перевозки тяжелых грузов с заботой о водителе. Всё сделано так, чтобы обеспечить надежность и комфорт при поездках на дальние расстояния. Среди удобств – сидение водителя с пневмоподвеской, электрические зеркала заднего вида с подогревом и ровный пол в кабине. Водителю помогают системы ABS/EBS/ESC, моторный тормоз и видеорегистратор. Тягач доступен в шести расцветках: белой, черной, серо-серебристой, серой, красной и синей.
Среди опций – большой холодильник на 40 литров, центральный замок, электрический привод и подогрев зеркал. Есть также кондиционер, сухой обогреватель, круиз-контроль, сенсорный мультимедийный экран и индикатор засоренности воздушного фильтра.
Грузовой автомобиль JAC N-120X – это рестайлинг популярной модели N-120 с современным шасси. Его компактные размеры позволяют перевозить грузы весом до 8030 кг почти на любой местности. Турбодизель Cummins B4.5 EV210 объемом 4,5 литра развивает 206 л.с. и работает в паре с надежной 6-ступенчатой коробкой передач. Автомобиль адаптирован для белорусских условий и не боится капризов погоды.
В автомобиле используется высокопроизводительный двигатель класса Евро-5. Грузовик довольно маневренный даже в плотной городской среде. Кабина теплая и удобная – с широким спальным местом. Предусмотрен подогрев зеркал заднего вида, аудиоплеер и круиз-контроль.
В Беларуси на JAC K7 дается гарантия в 2 года или 200 000 км пробега, а на JAC N-120X – в 3 года или 200 000 км пробега. Грузовики обслуживает сеть грузовых СТО официального дистрибьютора.
Грузовики JAC K7 и JAC N-120X можно приобрести в компании «Трансконсалт Сервис». Покупателей из Бреста, Гомеля и Гродно консультируют по номеру +375 (29) 132-96-90, а из Минска, Витебска и Могилев – +375 (44) 555-17-39. Автомобили доступны как при оплате целиком, так и в лизинг.
В Минске грузовые автомобили представили потенциальным покупателям 22 февраля на площадке у проспекта Победителей, 20. Темой семинара БАМАП стали условия приобретения и обновления в 2024 году автотранспортных средств для международных автомобильных перевозок.
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