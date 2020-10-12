На первом энергоблоке БелАЭС запущена цепная реакция

12.10.2020

В реакторе первого энергоблока Белорусской атомной электростанции началась управляемая цепная реакция деления, сообщили в Минэнерго.



Реакторная установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности. Таким образом положено начало жизненного цикла реактора.



В ближайшее время на первом энергоблоке проведут комплекс исследований, которые позволят подтвердить надежность всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки. Следующим этапом станет энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны.



Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту «АЭС-2006» вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом». Энергоблоки поколения «3+» имеют улучшенные технико-экономические показатели. Главной особенностью энергоблока является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности.