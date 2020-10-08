08.10.2020

Минэнерго Беларуси подтвердило планы по снижению объемов покупаемого в России газа после запуска БелАЭС, ежегодный экономический эффект оценивается в $500 млн, сообщил заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк."За счет сокращения объемов закупаемого природного газа мы будем иметь около $500 млн ежегодного экономического эффекта. Это только на топливе", - сказал Михадюк в интервью изданию "Белорусы и рынок".По его данным, "полная первая загрузка в один реактор обходится примерно в $130 млн. В год меняется 25% топливных сборок, то есть годовые затраты составляют порядка $35 млн". При этом замминистра подчеркнул, что "в дальнейшем мы потенциально можем покупать его (ядерное топливо - ИФ) и у другого поставщика - при экономической целесообразности и технической возможности его использования на данном объекте".Он также сообщил, что себестоимость выработки электроэнергии на БелАЭС будет ниже почти на 17% по сравнению с существующими генерирующими мощностями. "Сегодня по энергосистеме средняя себестоимость выработки одного кВ.ч на генерирующих мощностях - порядка 4,2 цента. На АЭС, по расчетам, будет около 3,5 цента", - сказал Михадюк.Замминистра также убежден, что соседние прибалтийские страны будут импортировать электроэнергию из Беларуси после запуска БелАЭС, несмотря на политические заявления. "Интерес к белорусской электроэнергии у ряда компаний не пропал, контакты продолжаются. А вся эта политическая игра рассчитана на следующие выборы в Литве. Ведь у литовских политиков нет другой выигрышной карты, кроме "игры против АЭС". Экономика все расставит по своим местам: вот увидите, в скором будущем Латвия пересмотрит свое решение. А следом и Литва", - заявил Михадюк.При этом он подчеркнул, что БелАЭС, в первую очередь, ориентирована на увеличение внутреннего потребления электроэнергии. Замминистра напомнил, что ранее правительство приняло комплекс мер по увеличению электропотребления до 43,7 млрд кВ.ч в 2025 году с 37,9 млрд кВ.ч в 2019 году. При этом, по его данным, после ввода БелАЭС будет отпускать в сеть около 17,9 млрд кВ.ч ежегодно.Михадюк подтвердил, что в начале ноября на БелАЭС будут выработаны первые киловатт-часы.