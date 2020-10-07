Работники «Нафтана»: мы хотим жить в стране, где соблюдаются права человека, где не пытают людей



07.10.2020

Работники новополоцкого предприятия «Нафтан» записали видеообращение, в котором рассказали, в какой стране хотят жить и работать.



«Мы хотим жить в мирной, свободной, независимой, процветающей стране, стране, где соблюдаются права и свободы человека, где работают законы, где единственным источником власти является народ. Где воля народа является обязательной к исполнению, где независимое наблюдение на выборах и открытый и прозрачный подсчет голосов является нормой. Где руководитель, нанятый народом, не называет его народцем, овцами, крысами. В стране, где правоохранительные органы не являются карательными. В стране, где не пытают людей в ЦИПах, следственных изоляторах. В стране, где в принципе не пытают людей. В стране, где не калечат и не убивают людей на улицах в своих дворах», — говорят сотрудники завода.





