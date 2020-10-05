Включена в работу седьмая линия электропередачи, связывающая БелАЭС с энергосистемой страны
05.10.2020
3 октября 2020 года была успешно реализована программа по вводу в работу воздушной высоковольтной линии электропередачи 330 кВ «Белорусская АЭС – Россь» (ВЛ-330). Эта линия протяженностью 250 километров связала высоковольтное распределительное устройство Белорусской АЭС с подстанцией 330 кВ «Россь», обеспечив в дальнейшем передачу энергии от Белорусской АЭС в западную часть энергосистемы республики, сообщили в Белэнерго.
Как уже сообщалось, ранее были включены 6 воздушных линий электропередачи, обеспечивающих связь Белорусской АЭС с энергообъектами системообразующей сети Беларуси (подстанциями 330 кВ).
На основании проведенных проектных изысканий и фундаментальных исследований определено, что связь Белорусской АЭС с энергосистемой должна осуществляться по семи высоковольтным линиям электропередачи напряжением 330 кВ:
«Белорусская АЭС – Сморгонь»,
«Белорусская АЭС – Минск-Северная»,
«Белорусская АЭС – Поставы №1»,
«Белорусская АЭС – Поставы №2»,
«Белорусская АЭС – Молодечно»,
«Белорусская АЭС – Россь»,
«Белорусская АЭС – Столбцы»
Все эти линии были построены в рамках реализации проекта выдачи мощности Белорусской АЭС в энергосистему (2018 год – завершение строительства).
Данные линии электропередачи обеспечены надежной защитой от разных видов коротких замыканий. На всех высоковольтных линиях, отходящих от шин распределительного устройства 330 кВ Белорусской АЭС, установлено по три комплекса релейной защиты с каждой из сторон. Каждый их комплектов включает в себя набор специальных токовых защит с организацией передачи команд управления как по высокочастотным (по проводам ЛЭП), так и по волоконно-оптическим каналам связи (ВОЛС).
Как уже сообщалось, ранее были включены 6 воздушных линий электропередачи, обеспечивающих связь Белорусской АЭС с энергообъектами системообразующей сети Беларуси (подстанциями 330 кВ).
На основании проведенных проектных изысканий и фундаментальных исследований определено, что связь Белорусской АЭС с энергосистемой должна осуществляться по семи высоковольтным линиям электропередачи напряжением 330 кВ:
«Белорусская АЭС – Сморгонь»,
«Белорусская АЭС – Минск-Северная»,
«Белорусская АЭС – Поставы №1»,
«Белорусская АЭС – Поставы №2»,
«Белорусская АЭС – Молодечно»,
«Белорусская АЭС – Россь»,
«Белорусская АЭС – Столбцы»
Все эти линии были построены в рамках реализации проекта выдачи мощности Белорусской АЭС в энергосистему (2018 год – завершение строительства).
Данные линии электропередачи обеспечены надежной защитой от разных видов коротких замыканий. На всех высоковольтных линиях, отходящих от шин распределительного устройства 330 кВ Белорусской АЭС, установлено по три комплекса релейной защиты с каждой из сторон. Каждый их комплектов включает в себя набор специальных токовых защит с организацией передачи команд управления как по высокочастотным (по проводам ЛЭП), так и по волоконно-оптическим каналам связи (ВОЛС).
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