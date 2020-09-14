Лесхозы продали за рубеж продукции более чем на $120 млн
14.09.2020
Более $120 млн заработали лесхозы с начала года на экспорте лесопродукции.
"Продукция белорусских лесхозов становится все более востребованной на зарубежных рынках. Так, только с начала года иностранным покупателям было реализовано лесопродукции на сумму свыше $120 млн. Это на $10 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщили в ведомстве.
Наибольшим спросом у иностранных покупателей традиционно пользуются пиломатериалы - на их долю приходится более 66% экспорта. Востребованы на зарубежных рынках также щепа, сырье древесное технологическое и пеллеты.
"Продукция белорусских лесхозов становится все более востребованной на зарубежных рынках. Так, только с начала года иностранным покупателям было реализовано лесопродукции на сумму свыше $120 млн. Это на $10 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщили в ведомстве.
Наибольшим спросом у иностранных покупателей традиционно пользуются пиломатериалы - на их долю приходится более 66% экспорта. Востребованы на зарубежных рынках также щепа, сырье древесное технологическое и пеллеты.
В 2020 году организациями Минлесхоза экспорт товаров и услуг осуществлялся более чем в 30 стран. Основными торговыми партнерами лесхозов являются Литва, Польша, Латвия, Румыния, Германия и Китай.
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