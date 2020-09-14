14.09.2020

Эксперты агентства считают, что период политической неопределенности в стране после спорных президентских выборов может затянуться. Это, вероятно, негативно повлияет на экономический рост Беларуси и ее доступ к международным рынкам капитала в ближайшие 12-18 месяцев, что окажет давление на суверенные рейтинги.





Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует снижение ВВП Беларуси в 2020 году на 4% после роста на 1,2% в 2019 году.Прогноз ключевых макропоказателей Беларуси содержится в сообщении S&P в связи с изменением на "негативный" со "стабильного" прогноза по суверенным рейтингам Беларуси.По оценке агентства, ВВП Беларуси в 2021 году вернется в плоскость положительных значений и может вырасти на 2,5%.Как сообщалось, в апреле S&P прогнозировало, что экономика Беларуси сократится на 2% в 2020 году на фоне существенно ухудшающихся перспектив роста основных торговых партнеров.Аналитики S&P считают, что в номинальном выражении ВВП Беларуси в 2020 году составит 134 млрд белорусских рублей против 132 млрд бел. рублей в 2019 году. В эквиваленте доллара США ВВП Беларуси в 2020 году снизится до $55 млрд с $63 млрд в 2019 году. В 2021 году ВВП Беларуси составит $54 млрд (в национальной валюте - 146 млрд бел. рублей), полагают эксперты.По их прогнозу, инвестиции в основной капитал в реальном выражении в 2020 году снизятся на 7%, после чего последует рост на 4% в 2021 году.Между тем, эксперты S&P ожидают сохранения относительной внешней сбалансированности экономики Беларуси. Так, по их прогнозу, в 2020 году дефицит счета текущих операций платежного баланса Беларуси составит 1,7% ВВП против 1,8% ВВП в 2019 году. В 2021 году дефицит текущего счета снизится до 1,5% ВВП.Кроме того, в 2020 году ожидается заметное ослабление обменного курса белорусского рубля по отношению к доллару США - с 2,1 бел. руб./$1 в конце 2019 года до 2,6 бел. руб./$1 в конце 2020 года и 2,76 бел. руб./$1 в конце 2021 года.Как сообщалось, S&P Global Ratings изменило на "негативный" со "стабильного" прогноз по суверенным рейтингам Беларуси в связи с повышением рисков для экономики, финансовой стабильности и платежного баланса страны. Долгосрочный и краткосрочный рейтинги Беларуси подтверждены на уровне "B/B".