07.09.2020

Строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-Oil) - самый масштабный проект в инвестиционном и производственном плане за всю историю предприятия. Его оценочная стоимость - более $1,2 млрд. По сути комплекс является заводом в заводе. Он включает три основные установки: гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, производства водорода и производства серы, а также 21 объект общезаводского хозяйства. Реализация проекта позволит увеличить глубину переработки нефти до 90%.







Подходит к концу строительство установки производства водорода комплекса H-Oil в ОАО "Мозырский НПЗ".В конце сентября на заводе планируют пусковые операции на установке производства водорода. Завершаются строительно-монтажные работы и на установке производства серы. Ее пуск планируется совместно с комбинированной установкой гидрокрекинга.На предприятии подчеркнули: объекты общезаводского хозяйства находятся в высокой степени строительной готовности - 99%. Работает специальная комиссия по их вводу в эксплуатацию. Инспектирующие организации выдают заключения, после чего объекты передают цехам в эксплуатацию."Следующий объект, на который в ближайшее время планируется получить все заключения, - резервуарные парки, пуск установки производства водорода без которых невозможен", - поделились на Мозырском НПЗ.В августе на строящемся комплексе гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков H-Oil произвели пробный розжиг факела Ф-6 факельной установки углеводородных газов. "100-метровый факел предназначен для сжигания факельных газов, которые будут поступать на него от комбинированной установки гидрокрекинга (КУГ) и установки производства водорода", - рассказали на заводе.