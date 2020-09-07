Золотовалютные резервы Беларуси снизились на 1 399,6 млн. долларов США

07.09.2020

Международные резервные активы Беларуси на 1 сентября 2020 года, по предварительным данным, составили 7 457,8 млн. долларов США (в эквиваленте). За август 2020 года золотовалютные резервы снизились на 1 399,6 млн. долларов США (на 15,8 процента) после роста в июле на 61,8 млн. долларов США (на 0,7 процента), сообщили в Нацбанке страны.



Снижение уровня международных резервных активов по итогам августа в основном обусловлено продажей Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа". При этом Правительством и Национальным банком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 351,7 млн. долларов США.



Поддержанию уровня золотовалютных резервов в августе способствовало поступление средств от продажи облигаций Министерства финансов, номинированных в иностранной валюте, а также поступление иностранной валюты в бюджет.



Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд. долларов США.