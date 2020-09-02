01.09.2020

Как ожидают страны Балтии, в связи с принятым соглашением торговля электроэнергией между ними и третьими странами сократится наполовину. Соглашение будет действовать до синхронизации энергосистем стран Балтии с Центральной Европой, запланированной на конец 2025 года.





Министерства, отвечающие за энергетику стран Балтии, достигли согласия о прекращении покупки электроэнергии у Беларуси после запуска Белорусской АЭС, сообщило во вторник министерство экономики Эстонии."Достигнутое соглашение содержит элементы, улучшающие рыночную позицию и перспективы наших производителей электроэнергии", - прокомментировал последствия соглашения для Эстонии министр экономики Таави Аас.Для прекращения торговли электроэнергией с Беларусью будет использоваться система опознавания происхождения электроэнергии.В сокращенном объеме торговля продолжится на российско-латвийском направлении. Для этого будут использоваться остаточные мощности от внутренней торговли между странами Балтии. Между Литвой и Калининградом торговля электроэнергией продолжится в нынешнем объеме.