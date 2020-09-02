80% экспорта СЭЗ «Гродноинвест» приходится на страны СНГ

31.08.2020

В январе-июне 2020 года резиденты СЭЗ «Гродноинвест» экспортировали продукции на 425 млн долл. США. География экспорта насчитывает 46 стран.



В страны СНГ экспортировано продукции на 342 млн долл. США или 80% от общего объема. Экспорт резидентов СЭЗ в страны Европейского союза составил 78 млн долл. США или 18% от общего объем за полугодие.



Существенно выросли поставки белорусской продукции в Канаду (в 6,5 раза до 540 тыс. долл. США) и США (в 2,4 раза до 425 тыс. долл. США). В первом полугодии налажен экспорт в Корею, Швейцарию, Монголию, Исландию.



Основную долю экспорта составляю продукты питания и с/х продукция (33% от общего объема), изделия из дерева и мебель (29%), продукты машиностроения и металлообработки (16%), химические (9%) и текстильные (9%) изделия.