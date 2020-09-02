26.08.2020

Руководство химпредприятия прислало служебные микроавтобусы, чтобы развозить своих сотрудников домой после освобождения.





Определить язык Азербайджанский Албанский Амхарский Английский Арабский Армянский Африкаанс Баскский Белорусский Бенгальский Бирманский Болгарский Боснийский Валлийский Венгерский Вьетнамский Гавайский Гаитянский Галисийский Голландский Греческий Грузинский Гуджарати Датский Зулу Иврит Игбо Идиш Индонезийский Ирландский Исландский Испанский Итальянский Йоруба Казахский Каннада Каталанский Киргизский Китайский Трад Китайский Упр Корейский Корсиканский Курманджи Кхмерский Кхоса Лаосский Латинский Латышский Литовский Люксембургский Македонский Малагасийский Малайский Малаялам Мальтийский Маори Маратхи Монгольский Немецкий Непальский Норвежский Панджаби Персидский Польский Португальский Пушту Румынский Русский Самоанский Себуанский Сербский Сесото Сингальский Синдхи Словацкий Словенский Сомалийский Суахили Сунданский Таджикский Тайский Тамильский Телугу Турецкий Узбекский Украинский Урду Филиппинский Финский Французский Фризский Хауса Хинди Хмонг Хорватский Чева Чешский Шведский Шона Шотландский (гэльский) Эсперанто Эстонский Яванский Японский Азербайджанский Албанский Амхарский Английский Арабский Армянский Африкаанс Баскский Белорусский Бенгальский Бирманский Болгарский Боснийский Валлийский Венгерский Вьетнамский Гавайский Гаитянский Галисийский Голландский Греческий Грузинский Гуджарати Датский Зулу Иврит Игбо Идиш Индонезийский Ирландский Исландский Испанский Итальянский Йоруба Казахский Каннада Каталанский Киргизский Китайский Трад Китайский Упр Корейский Корсиканский Курманджи Кхмерский Кхоса Лаосский Латинский Латышский Литовский Люксембургский Македонский Малагасийский Малайский Малаялам Мальтийский Маори Маратхи Монгольский Немецкий Непальский Норвежский Панджаби Персидский Польский Португальский Пушту Румынский Русский Самоанский Себуанский Сербский Сесото Сингальский Синдхи Словацкий Словенский Сомалийский Суахили Сунданский Таджикский Тайский Тамильский Телугу Турецкий Узбекский Украинский Урду Филиппинский Финский Французский Фризский Хауса Хинди Хмонг Хорватский Чева Чешский Шведский Шона Шотландский (гэльский) Эсперанто Эстонский Яванский Японский Звуковая функция ограничена 200 символами Настройки : История : Обратная связь : Donate Закрыть

25 августа в Гродно по пути с работы задержали 28 работников крупнейшего предприятия города «Гродно Азот».Как рассказали БелаПАН несколько работников предприятия, они шли с работы по городу, их было 30-40 человек. Они не несли флаги или транспаранты, не скандировали лозунги. Около Кургана Славы к ним подъехал автобус с омоновцами. Работникам предложили пройти в автобус. Причиной задержания назвали участие в несанкционированном массовом мероприятии. Милиционеры заявили, что в случае отказа применят силу.Около сотни жителей Гродно приехали к зданию ОВД октябрьского района на улице Гая, где находятся задержанные, чтобы из продержать. Люди скандируют «Свободу», «Выпускай», «Жыве Беларусь». Рядом стоит автозак с милиционерами внутри, дежурят сотрудники ГАИ.Сотрудникам «Гродно Азот» выписывают протоколы за участие в неразрешенном массовом мероприятии и отпускают по одному.