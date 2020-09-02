26.08.2020

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Белорусский рубль продолжает слабеть. Об этом свидетельствуют данные торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.На утро 26 августа, доллар вырос на 0,0465 пункта — 2,6493 белорусского рубля, евро на 0,0514 пункта — 3,1272 белорусского рубля, российский рубль на 0,0122 пункта — 3,5061 белорусского рубля за 100 российских.