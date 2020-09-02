25.08.2020

По официальным данным, в настоящее время работают все семь рудоуправлений "Беларуськалия".







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Для поддержки бастующих работников предприятий в Беларуси собрано более 2 млн евро, помощь зарубежных фондов и Евросоюза составит 53 млн евро, говорится в обращении стачкома к бастующим.Стачком призвал бастующих работников отмечаться в списках стачки, чтобы получать финансовую помощь. "Это необходимо для того, чтобы получать финансовую компенсацию из забастовочных фондов, на время вашей стачки, когда вы остаетесь без заработной платы. В дальнейшем можно будет писать заявления по поводу ваших кредитов, рассрочек и т.д. - на это также будут выделяться деньги. К счастью, средств для бастующих собрано уже огромное количество - только в одной Беларуси собрано около 2 млн. евро, не говоря уже про помощь от зарубежных фондов и помощь Евросоюза (53 млн. евро)", - говорится в сообщении.Между тем, как сообщалось, в понедельник сопредседатель стачкома ОАО "Беларуськалий" Анатолий Бокун приговорен к штрафу в 25 базовых величин (Br675, или около $270) за участие в несанкционированном массовом мероприятии, сообщил незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна".До этого Бокун заявил о подготовке к итальянской забастовке на предприятии."Мы призываем людей поддержать забастовку, но таким образом, чтобы человек чувствовал себя спокойно. Он, выполняя технику безопасности, останавливает работу. К сожалению или счастью, если работать, выполняя все прописанные нормы, то работу нужно останавливать, потому что это невозможно", - заявил Бокун в комментарии "Еврорадио".Таким образом, Бокун прокомментировал сообщение стачкома "Беларуськалия", распространенное в понедельник: "Шахтеры, работники обогатительных фабрик и вспомогательных цехов! Мы обращаемся с просьбой к тем, которые всё же решили выйти на работу - работайте только согласно вашим рабочим инструкциям и соблюдая технику безопасности на рабочих местах".